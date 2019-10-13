"دفاع مدني أبوظبي" يجري تجربة لمكافحة الحرائق في الأبراج الشاهقة باستخدام "الدرون"

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي تجربة عملية لاستخدام الطائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق في برج تحت الإنشاء تابع لشركة "هيدرا" العقارية في جزيرة الريم. وأكد العميد محمد إبراهيم العامري، نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، أهمية استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة الحرائق وعند التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة مما يسهم في زيادة الأمن والسلامة. اقرأ أيضاً... سيف بن زايد يطلع على إنجاز لـ«الدفاع المدني» وتتمتع الطائرة بخاصيتين رئيسيتين للإطفاء وهي استخدام البودرة الكيميائية والإطفاء باستخدام المقذوف ناحية الحريق مباشرة. حضر التجربة الرائد خليفة سعيد الحميري، رئيس فريق الابتكار والتطوير وعدد من المختصين من الجهات المعنية.

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