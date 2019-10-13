الامارات | مخالفة مرورية تتسبب في 235 حادثاً ووفاة شخص وإصابة 6

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة مرورية تتسبب في 235 حادثاً ووفاة شخص وإصابة 6 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، إن عدد الحوادث المرورية الناجمة عن ارتكاب مخالفة «الانحراف المفاجئ»، خلال الفترة من 1يناير الى 20 أغسطس الماضي، بلغ نحو 235 حادثا، نتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 بإصابات بليغة.

وأضافت أن الغرامة المالية لارتكاب هذه المخالفة، هي 400 درهم.

ودعت المديرية السائقين إلى الحرص على استخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير مسار المركبة، أو عند الرغبة في تنبيه السائقين الآخرين الى وجود شيء طارئ أمامهم، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأوضحت أن عدد الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف المفاجئ لعدم الالتزام باشتراطات السلامة المرورية، وتغيير اتجاه المركبات بدون استخدام الإشارات، خلال عام 2018، بلغ نحو 278 حادثا، نتج عنها 20 إصابة بليغة.

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وشددت المديرية في إطار حملات التوعية المرورية للربع الأخير من العام الجاري على ضرورة استخدام الإشارات قبل وقت كاف من تغيير المسار، وعدم الانتقال من مسرب إلى آخر بشكل مفاجئ.

وذكرت أن تغيير اتجاه المركبة، أو دورانها، بدون استعمال الإشارات، يشتت انتباه السائق القادم من الخلف، أو السائق الذي يقود مركبته في مسار مواز، ما يؤدي الى الاصطدام، خاصة إذا كانت المركبة مسرعة.

وأكدت المديرية استمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات، «لأنها من إجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق».

وأشارت إلى مخالفة نحو 21 ألفا و660 مركبة خلال الـ 20 شهرا الماضية، لعدم الالتزام باستعمال الإشارات عند تغيير الاتجاه أو الدوران، منها 17 ألفا و349 مركبة العام الماضي، و4311 مركبة خلال الفترة من أول يناير إلى 20 أغسطس الماضي.

ودعت المديؤية السائقين إلى فحص إشارات مركباتهم، والتأكد من عملها بكفاءة، مشيرة إلى أن مخالفة «عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه» 400 درهم ونقطتان مروريتان.