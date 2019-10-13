الامارات | «قهوة تخسيس» تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قهوة تخسيس» تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة الصحة في أبوظبي من استخدام «قهوة تنحيف» غير مصرح بها، تحمل اسم «Lishou slimming 3 in instant coffee» روج لها أخيرا أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها أن نتائج التحاليل المخبرية للمشروب أثبتت احتواءه على مادة محظورة، غير معلن عنها، تزيد احتمالية التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لافتة إلى أن المنتج غير مصرح بيعه في الإمارات.

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ودعت الجمهور وممارسي الرعاية الصحية إلى إبلاغها عن أي شكوى متعلقة بجودة المنتجات الطبية، مؤكدة أن المنتجات الواردة في قائمة منتجات تخسيس الوزن المغشوشة، وردت تحذيرات بمنعها من جهات محلية ذات اختصاص، في مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومعمل مجمع زايد للأعشاب، ودائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، علاوة على جهات صحية إقليمية وعالمية، منها الهيئة العامة للأغذية والدواء في السعودية، وهيئة الغذاء والدواء الأميركية، ووزارات الصحة في أستراليا وكندا، وإدارة المنتجات العلاجية بأستراليا، ووكالة الأدوية البريطانية.

وتندرج «قهوة التخسيس» ضمن 444 منتجاً مغشوشاً لـ«تخسيس الوزن»، حددتها الهيئة في تعاميم سابقة.