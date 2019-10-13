الامارات | تصميم ملاحق الفلل مجاناً في دبي من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم ملاحق الفلل مجاناً في دبي من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي اليوم خدمة جديدة هي الأولى من نوعها، تتضمن خدمة تطبيق "التصميم الذاتي"، والمجاني على الهاتف المحمول، لبناء ملاحق فلل الملاك بإمارة دبي، في أراضي سكن المواطنين، والذي يهتم بتقديم خدمة نوعية خاصة لكبار المواطنين، بالوصول إليهم في منازلهم وأداء الخدمة لهم في مقار إقامتهم في بادرة تعد الأولى من نوعها.

وقالت البلدية في بيان أصدرته إن إصدار الخدمة الجديدة يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير بنية تحتية حديثة وعالمية وتطوير الخدمات وتسهيلها، لافتة إلى أن التطبيق سيوفر الزيارات التي كان يقوم بها الملاك الى مراكز البلدية للتقديم على رخص وتصميم الملاحق، أو اللجوء للمكاتب الاستشارية لإعداد هذه التصميمات أو المخططات الهندسية، حيث أصبح بالإمكان التقديم مباشرة عن طريق الهواتف المحمولة، ويتوقع أن يوفر التطبيق اكثر من 3000 زيارة سنوية كان يقوم بها الملاك لمقار ومراكز البلدية.

وأشار مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إلى قيام البلدية بابتكار تطبيق نوعي جديد على الهاتف المحمول، للحصول على تصميم الملاحق في الفلل الخاصة للملاك المواطنين واستخراج الرخصة، ما يوفر عليهم تكاليف مالية، والكثير من الجهد والوقت، حيث ستقوم بضمان التصميم والترخيص، والمساعدة والدعم في استكمال المخططات الإنشائية.