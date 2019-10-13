"دبي للسياحة" تؤكد اهتمامها والتزامها تجاه السوق النيجيري

شهدت أعداد الزوّار من نيجيريا إلى دبي ارتفاعاً بنسبة 28 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت المدينة 113 ألف زائر من نيجيريا، ولتحل في المركز الـ 17 ضمن الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي. وقد أبدى الزوار من نيجيريا اهتماماً كبيراً بالتجارب المتنوعة التي تقدّمها مناطق الجذب السياحية والمعالم في دبي، والتي جاءت نتيجة للشراكات التجارية، والحملات التسويقية المبتكرة، والتواجد المستمر والنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستكمالاً للنجاحات المستمرة والتزاماً بدعم جهود الشركاء في السوق النيجيري، ولاستعراض ما لدى دبي من مقومات وعروض شاملة ومتنوعة تناسب الزوار من القارة الإفريقية، شاركت "دبي للسياحة" وللعام الرابع على التوالي في معرض سوق السفر الإفريقي "أكوابا 2019"، الحدث السنوي الرائد في إفريقيا. وترأس الوفد؛ عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وتضمن 21 من شركاء دبي، وفريق عمل من اكسبو 2020 دبي. وقد جمع هذا الحدث المتخصص والعريق على مستوى منطقة غرب إفريقيا الشركاء من القطاعين العام والخاص، حيث وفر لهم منصة لتبادل الأفكار الرئيسية حول السوق، وتعزيز العلاقات مع وكلاء السياحة والسفر في السوق النيجيري وإفريقيا، وكذلك إتاحة الفرصة للترويج لدبي كوجهة سياحية متجددة أمام حشد كبير من الجمهور المستهدف. وقد رحب جناح دبي الذي فاز بجائزة أفضل جناح للعام الرابع على التوالي، بعدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى استقباله 700 شخص من الوفود المشاركة ممن حضروا الجلسات الحوارية التي عقدتها "دبي للسياحة" لتسليط الضوء على مختلف العروض التي تقدمها المدينة.

وشارك سعادة فهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، بالإضافة إلى عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في الجلسة الحوارية وقدما خلالها شرحا حول قطاع السياحة في دبي وكذلك استعراض آخر الإحصائيات الخاصة بأرقام الزوار. وشهدت الفعالية عقد مجموعة من الاجتماعات الاستراتيجية مع الشركاء الإعلاميين والتجاريين، من بينهم الشريك الرئيسي "Megaletrics"، إحدى أضخم الشركات النيجيرية المالكة لمحطات إذاعية، وكذلك شركة "TBI"، بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين في دبي مثل GHI Assets و NANTA، و Seki و Wakanow.com وغيرها، وقد شارك على منصة الحوار ستة من المشاهير النيجيريين من أصل تسعة مشاهير شاركوا في الحملة، واستعرضوا تجاربهم في دبي وأبدو إعجابهم بها.

وفيما تواصل "دبي للسياحة" تقديم تجربتها الناجحة كمثال يحتذى به لدى قطاع السياحة الإفريقي، ما زالت الدائرة تحافظ على منهجها في زيادة أنشطتها التسويقية التي تتضمن ورش العمل التدريبية والأنشطة التجارية مثل الجولات الإعلامية وغيرها، وكذلك التوسع في عدد الشركاء الموجودين في دبي الذين يشاركون في المعارض والفعاليات التي تقام في نيجيريا. ومن بين الشركاء الذين تواجدوا في جناح "دبي للسياحة"؛ المستشفى الأمريكي، وفندق أفاني ديرة دبي، وفندق كوبثورن، وهيئة الصحة - دبي، ومجموعة إعمار للضيافة، واكسبو 2020دبي، وجولدن ساندز للشقق الفندقية، وجولدن تريجر للسياحة، وجيه إيه ريزورتس آند هوتيلز، ومجموعة جميرا ، وميدا للسفريات، وباسيفيك ديستينيشن للسياحة، وراينا للسياحة، وريد آبل ميدل إيست للسياحة، ورويال أريبيان ديستيشن مانجمنت، وتبير للسياحة، وفندق ريتز كارلتون دبي، وترافيل ديستيشن أو لاين، وفندق دبليو نخلة جميرا ، ووينجز تورز جلف.

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ومن أجل تعزيز نموها على مستوى القارة الإفريقية، تستمر "دبي للسياحة" في الاستفادة من استراتيجيتها التسويقية التي تتوافق مع احتياجات الأسواق، لتقدم حملات ترويجية تستفيد من قوة منصات التواصل الاجتماعي في التأثير على عملية صنع قرار السفر. ومن بينها حملةDubai Face Off، التي نظمتها "دبي للسياحة" بالتعاون مع شركتي "ونترا"WONTRA و"تور بروكر إنترناشيونال"Tour Brokers Int.، لتقديم باقات سياحية للزوار، تتيح لهم فرصة زيارة دبي والمشاركة في سلسلة من الأنشطة التفاعلية مع تسعة من المشاهير النيجيريين. علماً بأنّ الباقات التي تم وضعها بالتعاون مع الشركاء في دبي تتضمن: تذاكر الطيران، وتأشيرة الدخول، والانتقال من وإلى المطار، وإقامة أربع ليال في فنادق أربعة وخمسة نجوم، بالإضافة إلى رحلات سفاري، وجولة في المدينة، وتذاكر دخول إلى آي إم جي عالم من المغامرات، وقضاء وقت رائع مع نجومهم المفضلين.

وبدعم من الشركاء في قطاع السياحة بدبي، شارك النجوم من نيجيريا ومعجبيهم في سلسلة من التحديات التي تضمنت المشاركة والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي طلبت من المعجبين التصويت لصالح الفائزين المفضلين لديهم طوال فترة إقامتهم. وتجاوزت نتائج الحملة التوقعات مع تسجيل أكثر من 200 معجب في الحملة، بينما تلقى المشاهير ما لا يقل عن 31 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزز إستراتيجية "دبي للسياحة" الخاصة بالتواجد الدائم على تلك المنصات، والتي تجاوزت حتى تاريخه أهداف التفاعل بحوالي 300 بالمئة.

وفي تعليق له، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد حظينا خلال تواجدنا في نيجيريا ومشاركتنا الناجحة في ’معرض سوق السفر الإفريقي-أكوابا‘ بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. ولاشك أنّ تواجدنا الدائم في مثل هذه المعارض والفعاليات العالمية تأتي ضمن استراتيجية تنويع الأسواق العالمية التي ننتهجها، وكذلك حرصنا على التواصل مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز علاقاتنا مع مختلف الجهات وترسيخ حضورنا في السوق الإفريقي".



وتستمر "دبي للسياحة" في تعزيز علاقاتها القوية مع شركائها في السوق النيجيري. كما تعتزم "دبي للسياحة" إطلاق حملة أخرى تستهدف شخصيات مشهورة خلال موسم الشتاء من خلال الإعلانات الترويجية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة تفاعل الزوار من نيجيريا، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لهم على مدار العام.