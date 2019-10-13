دبي تستضيف النهائيات العالمية لبطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات 2019

اختيرت دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون الدولة المُضيفة للنهائيات العالمية لبطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات لهذا العام.

ومن المقرر أن تقام المسابقة التي تحظى بشعبية واسعة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2019، وهي تعد البطولة العالمية الوحيدة للكريكيت الجامعي في العالم - إذ تقدم للاعبي الكريكيت من الطلاب الواعدين منصة لخوض منافسات محترفة في الكريكيت وفق صيغة بطولة T20 الدولية الاحترافية.

وفي الطريق إلى النهائيات، أقيمت التصفيات الوطنية في دولة الإمارات خلال عطلة الأسبوع من 3 إلى 5 أكتوبر. ويستعد الفريق الفائز من جامعة مانيبال للمشاركة في النهائيات التي تقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي تعليق له، قال وارونا كالهارا، قائد فريق جامعة مانيبال: "أنا بصراحة عاجز عن الكلام وسعيد للغاية للمشاركة في هذ البطولة الهامة. إنه أروع إحساس يمكن أن يشعر به لاعب الكريكيت".

انطلقت بطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات عام 2012 بمشاركة أكثر من 800 لاعب، لتشهد بعد ذلك تطورًا وانتشارًا كبيرَين، مع ازدياد المشاركين كل عام، ليصل عددهم الإجمالي إلى أكثر من 7000 لاعب.

وقد نجحت البطولة في ترسيخ مكانتها لتشكل مسابقة هامة للاعبي الكريكيت الواعدين في المرحلة الجامعية، حيث يجب أن يكون جميع اللاعبين ضمن الفرق التابعة لجامعاتهم أو كليّاتهم.

ولا يقتصر دور هذه البطولة على إتاحة تجربة احترافية في لعبة الكريكيت فحسب، ولكنها تتيح أيضًا فرصة العمر بالنسبة للاعبي الكريكيت في المستقبل، لاكتساب التقدير والتقدم في مسيرتهم الرياضية.

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وتضم قائمة المتنافسين السابقين في بطولة ريد بُل لكريكت الجامعات رياضي ريد بُل شيراج سوري الذي يمثل فريق الإمارات للكريكيت. وكان اللاعب قد بدأ بإظهار مستواه الرفيع في المرحلة الجامعية بعدما حقّق الفوز في بطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات أربع مرات مع فريق جامعة هيريوت وات دبي. وأتت إنطلاقته الكبرى إثر ذلك، عندما مثل دولة الإمارات خلال كأس العالم تحت 19 سنة في عام 2014.

وفي 2017، أُدرج اسم سوري ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في الدوري الهندي الممتاز، ليتعاقد مع فريق غوجارات ليونز ويصبح بذلك أول لاعب من الإمارات يشارك في المنافسة ذات الشهرة العالمية.

وفي شهر يوليو، اختير اللاعب الموهوب بين أكثر من ألف لاعب كريكيت من 42 دولة للمشاركة في نسخة 2019 من بطولة T20 كندا العالمية، حيث لعب إلى جانب نجم الكريكيت الهندي يوفراج سينغ، وحقق الفريق المركز الثالث.

وكان سوري حاضرًا خلال التصفيات الوطنية في نهاية الأسبوع لمراقبة نجوم المستقبل في لعبة الكريكيت المشاركين في هذا الحدث.

وفي تصريح له، قال شيراج سوري: "أفضل طريقة للتعلم والتقدّم هي اللعب مع لاعبين من مستوى أعلى وأن تكون مُحاطاً بنخبة الرياضيين". وأضاف: "كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للّعب في بطولة كهذه، تحظى بمستوى عالٍ من التنافس وترفع مستوى الخبرات والإمكانات. وهي تمنح اللاعبين فرصة اللعب في ظروف مختلفة ضد فرق من جميع أنحاء العالم من أجل اكتساب الخبرة وفهم اللعبة بشكل أفضل وكيفية ممارستها في بلدان مختلفة".

نهائيات بطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات: البلدان المشاركة: