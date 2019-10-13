كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوائز تصل لـ 125 ألف درهم لإعداد القهوة في أبوظبي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أول بطولة من نوعها مخصّصة لإعداد القهوة العربية في العاصمة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تأتي البطولة ضمن جهود الدائرة للاحتفاء بتراث القهوة في منطقة الخليج العربي وتقام بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019، الحدث السنوي الرائد في المنطقة لقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. وتشمل البطولة فئات عدة لاختبار معارف وممارسات صناع القهوة على جميع المستويات بما فيها تاريخها، واختيار حبوب البن، وأساليب تحضيرها وطرق تقديمها.

تتضمن البطولة خمس فئات منفصلة هي: صانع القهوة العربية لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط/ الغامق» مع جوائز تبلغ 125000 درهم للفائز بالمرتبة الأولى و40000 درهم للفائز بالمرتبة الثانية ضمن كل فئة؛ وتحميص القهوة العربية لكل من «الشقراء» و«التحميص المتوسط/الغامق» وتقدّم جوائز بقيمة 25000 درهم للفائز بالمرتبة الأولى في كل منهما، وأفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية وينال الفائز بتحضير أفضل مشروب قهوة ساخن أو بارد باستخدام مفهوم مبتكر لتحضيرها وتقديمها جائزةً بقيمة 20000 درهم.

والتسجيل مفتوح في الفئات الخمس للبطولة، وعلى جميع الراغبين في المشاركة التسجيل خلال موعد أقصاه 31 الجاري.

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وقالت نورة الخميس، رئيسة البحوث في إدارة التخطيط والتطوير الثقافي في الدائرة: «يأتي إطلاقنا لهذا النوع من البطولات ضمن التزامنا بالحفاظ على الموروث الثقافي في أبوظبي والترويج له، إذ نسعى من خلال بطولات القهوة إلى الاحتفاء بالقهوة كجزء أساسي من الثقافة العربية ومن الممارسات المتأصلة منذ قرون في تقاليد الضيافة والكرم في المنطقة. وسنعمل على توسيع نطاق هذه البطولات عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة سعياً لاستقطاب أوسع شريحة ممكنة من الجمهور العالمي».