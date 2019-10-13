«صحة دبي» تطلق «روبوتيك» أول موظف موارد بشرية ذكي

دبي - بواسطة محمد فارس دبي: «الخليج»

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، «روبوتيك» الموارد البشرية، أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية، وهو يؤدي وظيفته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لإتمام 15 عملية إدارية مهمة، بدقة 100%، وذلك ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي وترشيد النفقات؛ حيث وفر روبوتيك الموارد البشرية ما قيمته 994 ألف درهم سنوياً.

وأكد حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تمضي في خطوط متوازية، فيما يخص التحولات الذكية، موضحاً أن «صحة دبي»، تتوسع في توظيف التقنيات بشكل سريع وعالي المستوى في مستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية؛ لتوفير مناخ صحي واستشفاء مميز، وفي الوقت نفسه تعمل على أتمتة أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية عن طريق التكنولوجيا الرقمية، وذلك ضمن توجهات حكومة دبي. واعتبر أن توظيف «روبوتيك»، يمثل إضافة مهمة لمجمل الحلول الذكية التي تمكنت الهيئة من استثمارها بالشكل الأمثل في شؤونها الطبية والإدارية، لتكون هيئة الصحة بدبي في طليعة المؤسسات الصحية الأكثر تقدماً وتكاملاً في تحولاتها وتطورها.

وقال إن فكرة توظيف «روبوتيك»، في إنجاز العمليات الإدارية للموارد البشرية، من شأنها رفع معدلات رضا الموظفين وإسعادهم، بتيسير كل ما يتعلق بمعاملاتهم، وتبسيط الإجراءات التي تخص شؤون حياتهم، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائماً على خلق أجواء عمل مريحة وبيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وخاصة أنها تزخر بموظفين في مختلف القطاعات والإدارات يتميزون بطاقاتهم الإيجابية، ويؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان، من أجل خدمة المجتمع.

وأوضحت آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، أن «روبوتيك» الموارد البشرية فائق المستوى، ويقوم بعمليات بالغة الأهمية وحيوية، تخص أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في جميع قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة الطبية، موضحة أنه من قائمة الأعمال التي يقوم بها «روبوتيك» تتسع ل 15 عملية هي:

تشغيل الأثر الرجعي لجميع الموظفين شهرياً عن طريق جمع البيانات.

* احتساب وتعميم الراتب الشهري عن طريق جمع وإعادة احتساب البيانات.

* إشعارات لجميع الموظفين قبل استحقاق التذاكر لتحديث بياناتهم في النظام.

* إشعارات للموظفين الذين لديهم أي وثائق منتهية (جواز، هوية...الخ).

* إشعارات للموظفين الذين لديهم وثائق على وشك الانتهاء.

* إشعارات للموظفين بمخالفات الحضور والانصراف (أسبوعياً).

* إشعارات للموظفين بمخالفات الحضور والانصراف (شهرياً).

* إشعارات تذكير للموظفين الذين لم يتخذوا إجراء لتصحيح مخالفات الحضور والانصراف المرسلة سابقاً.

* تعميم كشف الموظفين اليومي على موظفي الموارد البشرية (الذين لديهم حق الاطلاع).

* تعميم كشف الموظفين شهرياً على مكاتب المديرين التنفيذين.

* تعميم كشف التعديلات على الراتب (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذين.

* تعميم كشف الإجازات المرضية (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذين.

* تعميم كشف الإجازات غير المدفوعة (Unpaid leave) (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذين.

* تعميم كشف الموظفين لفريق سلامة (شهرياً).

تعميم كشف شهادات العمل والراتب بحسب المستخدم (شهرياً).

وأشارت آمنة السويدي، إلى توجه هيئة الصحة بدبي، في المرحلة المقبلة إلى استحداث المزيد من التقنيات الذكية في عملها الإداري المتصل بشؤون الموظفين، ومن بين ذلك تفعيل تقنية (شات بوت) وإتاحة الاستفادة منها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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مقدم من سكاي نيوز