كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خبير يقترح حلاً لمشاكل النقل العالمية في مؤتمر الطرق العالمي بأبوظبي

قال يونغ تاي كيم، الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل (ITF) في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (ITF)، إنه من أجل معالجة قضايا النقل، يتعين على الحكومات اعتماد نهج متعدد الأبعاد يربط بين المنظمات الخاصة وغير الحكومية.

وكان يونغ يتحدث إلى صحيفة خليج تايمز على هامش مؤتمر الطريق العالمي، الذي انعقد في أبو ظبي في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر. وتعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة العضوة من بين 60 دولة في الـ ITF.

وقال يونغ “من بين 60 دولة أعضاء في الـ ITF، هناك 16 دولة فقط غير أوروبية”، وحث على الحاجة إلى مزيد من التنوع في الـ ITF.

وقال يونغ إنه أجرى عدة محادثات ثنائية مع الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري.

وأشاد بجهود أبو ظبي في تنظيم مؤتمر الطريق العالمي وقال إن الحكومات في هذه المنطقة بحاجة إلى العمل سوية من أجل “إزالة الكربون” من قطاع النقل.

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وقال يونغ “أخبرنا الوزير (النعيمي) أن الإمارات مستعدة للتعاون والعمل مع العالم لإيجاد مصادر وقود جديدة لأنظمة التنقل المستقبلية”.

وفي معرض حديثه عن موضوع السلامة على الطرق في الإمارات، أوصى الأمين العام بتنظيم صارم في قطاع التجارة لضمان امتثال جميع المركبات المستوردة إلى الإمارات لمعايير السلامة الدولية.

وأضاف: “الـ ITF حريصة على تعزيز قضايا السلامة على الطرق، وتعزيز التعليم والحملات أمر مهم أيضًا لتجنب الحوادث”.

وفي معرض تعليقه على معرض دبي إكسبو 2020، قال يونغ إن هذه الفعاليات الكبيرة تعد فرصة عظيمة لدولة الإمارات. أنا أدرك أن دولة الإمارات تشارك بنشاط في تنظيم الفعاليات الدولية. إنها توفر منصة فعالة للمناقشة. النقاش المستمر والعمل مع الدول الأخرى أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات في قطاع النقل.”