كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تغير سوق العقارات في دبي على مدى 10 سنوات؟

تغير سوق العقارات في دبي بشكل كبير على مدى عقد من الزمن من عام 2009 إلى عام 2019.

البيانات “الحقيقية”

أحد أكثر الفوارق المتغيرة والأكثر أهمية في تغيير اللعبة بين 2009 و 2019 هو حقيقة أنه في ذلك الوقت لم نتمكن من الوصول إلى البيانات من الحكومة فيما يتعلق بسوق العقارات. فلم يكن هناك في عام 2009 بيانات عن الوحدات التي تم بيعها، وعدد الوحدات التي كانت ستأتي إلى السوق، وما هي المشاريع التي يتم الانتهاء منها، وحالة البناء، وعدد الوكلاء العقاريين، وعدد المطورين في دبي وأكثر من ذلك بكثير.

اليوم، لدينا ثروة من البيانات. التطبيقات المجانية وحدها – مثل مشاريع دبي – تتيح لنا في الواقع فهم جميع البيانات المذكورة أعلاه. وتوفر رؤى عن السوق على أساس المنطقة أيضا.

والأكثر من ذلك هو أن كل هذه البيانات مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يجعلها أكثر مصداقية. حتى اليوم، تسمح جميع المعلومات وهذه الشفافية لجميع اللاعبين في السوق باتخاذ قرارات مستنيرة تضمن تقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

اتخاذ قرار بين القديم والجديد

في عام 2009 ، لم تكن هناك عقارات “قديمة” للتملك الحر في دبي، كان كل شيء جديدًا. اليوم، اتجاه التمييز بين القديم والجديد، وخاصة من حيث السعر، ويمكن أن يرتفع الفارق في السعر إلى 50 في المائة – لذلك فإننا نتطلع إلى ارتفاع ربما يتراوح بين 20 و 50 في المائة لكل قدم مربعة.

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قواعد

كان هناك الكثير من القواعد الجديدة التي تحكم كل لاعب في السوق. إذا نظرت إلى الوكلاء، فإنهم يخضعون ويحكمون من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من حيث الترخيص.

الرقابة الحكومية

تطورت رقابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي كثيرًا فيما يتعلق بتسويق دبي دوليًا. وكان هناك عدد قليل من المبادرات المهمة التي تم إطلاقها، مثل معرض العقارات الدولي.

وتطورت خطط الدفع في دبي؛ في وقت سابق، كان عليك أن تدفع أقساطاً متساوية كل ثلاثة أشهر، ثم كل ستة أشهر، ثم تصبح جزءًا أصغر أثناء الإنشاء، وأخيرًا جزء أكبر بكثير قد يكون 70 في المائة أو أكثر عند الانتهاء.

أما اليوم بدأنا نرى خطط دفع ممتدة لعمليات التسليم اللاحقة، وهذا أحد التغييرات الرئيسية في سوق العقارات في دبي، بحسب غلف نيوز.