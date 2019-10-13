الامارات | شرطة أبوظبي تخالف 21660 مركبة لعدم استخدام إشارات تغيير الإتجاه بالمركبة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخالف 21660 مركبة لعدم استخدام إشارات تغيير الإتجاه بالمركبة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين إلى الحرص على إستخدم أشارات المركبة في حالة تخفيف السرعه أو تغيير اتجاه مسار المركبة أو تنبيه السائقين الآخرين الى وجود شيء طارئ على الطريق باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأوضحت أن عدد الحوادث المرورية الناتجة عن الإنحراف المفاجئ لعدم الالتزام باشتراطات السلامة المرورية و تغيير أتجاه المركبات بدون إستخدام الإشارات بلغت خلال عام 2018 نحو 278 حادث مروري نتج عنها 20 إصابة بليغة، بينما بلغ عدد الحوادث في الفترة من 1يناير الى 20 أغسطس 2019 نحو 235 حادث مروري نتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 باصابات بليغة .

وشددت في إطار التوعية المرورية للربع الاخير من العام الجاري بعنون *"الطريق لك ولغيرك"* على ضرورة إستخدام الإشارات قبل وقت كافي من تغيير المسار وعدم تغييره بشكل مفاجئ للسائقين الآخرين ووضعهم أمام الأمر الواقع.

وذكرت أن تغيير إتجاه المركبة بدون إستعمال السائق للإشارات سواء من اليمين إلى اليسار وبالعكس أو عند الدوران يشتت انتباه السائق الذي خلفه أو الذي يقود مركبته في مسار مواز له المسار الاخر مايؤدي الى الاصطدام وبخاصة في حالة السير بسرعة و عدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير امامه.

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وأكدت إستمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات لأنها من اجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق.

وأشارت الى مخالفة نحو 21660 مركبة ( خلال الفترة المذكورة)لعدم الالتزام باستعمال الإشارات عند تغيير الإتجاه أو الدوران منها 17349 مركبة (لعام 2018 ) و4311 مركبة (لعام 2019 ) في الفترة من يناير الى 20 اغسطس الحالي ومخالفتها بالغرامة المالية 400 درهم .

ودعت السائقين الى فحص إشارات مركباتهم والتاكد من عملها بكفاءة مشيرة إلى أن مخالفة ( عدم صلاحية اشارات تغيير الاتجاه تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم ونقطتين مروريتين .