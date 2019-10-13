محمد بن زايد: فخورون بشبابنا ونراهن عليهم بمضمار التقدم

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء وكل أعضاء الفريق الإماراتي من مهندسين وفنيين، الذين أسهموا في إنجاح الرحلة الاستثنائية الملهمة لشبابنا.

وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «كل الشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء وكل أعضاء الفريق الإماراتي من مهندسين وفنيين وغيرهم، الذين أسهموا في إنجاح هذه الرحلة الاستثنائية الملهمة لشبابنا للعمل والعطاء لأجل رفعة الوطن».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «الروح العالية والهمة الكبيرة وقوة الإرادة التي ظهر بها هزاع المنصوري وسلطان النيادي خلال كل مراحل هذه الرحلة.. أسهمت في نقل صورة حضارية عن الإمارات وشعبها.. فخورون بهما وبشباب الإمارات الطموح الذين نراهن عليهم في المنافسة في مضمار التقدم العالمي».

سيف بن زايد: فرحة وطن

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن فرحة الإمارات بعودة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي هي فرحة وطن بأسره شارك الرحلة مع هزاع بكل تفاصيلها، وهي فرحة جيل آمن يقيناً بأن أحلامه وطموحاته هي محطّ اهتمام قيادةٍ حاضرة دوماً تفتخر به وتعمل لأجله لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم العلمي».