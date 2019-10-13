الفلاسي: بداية عهد جديد من الريادة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن عودة ابن الإمارات هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى أرض الوطن مع زميله سلطان النيادي، بعد إتمام مهمته التاريخية بنجاح، هي بداية عهد جديد من الريادة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف معاليه: «هذه المهمة، رسخت مكانة دولة الإمارات على خريطة الفضاء العالمي، وحجزت لنفسها مكانة استراتيجية بين أبرز اللاعبين العالميين في القطاع، وهي بلا شك، تؤسس لمرحلة جديدة وتضع علينا مسؤوليات كبيرة تجاه مواصلة البناء على هذه النجاحات، وتعزيزها».

وأضاف الفلاسي: «إن تحليق هزاع المنصوري باسم الإمارات في الفضاء، هو لحظة حاسمة في مسيرة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتأكيد على الاستثمار الإماراتي الطموح في مجال بناء الإنسان منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقال الفلاسي: «لقد أثبت الشباب الإماراتي قدرته على تحقيق الحلم ومعانقة الفضاء، ليصل إلى القمة والريادة، وليرسخ بثقة مكانة الإمارات كلاعب أساسي في قطاع الفضاء، ومثالاً يحتذى به في العلوم والمعارف والابتكار والاستدامة».