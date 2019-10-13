عبدالله القاسمي يحضر أفراح الشامسي والقاسمي بالشارقة

الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله بن سيف بن عبدالرحمن الشامسي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة الشيخ فاهم بن عبدالله بن محمد القاسمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في نادي الجولف والرماية بالشارقة - الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين في الدولة وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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