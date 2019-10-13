عمار النعيمي يحضر جلسة «البحث والابتكار في تصميم السياسات»

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القيادة الرشيدة سخرت الإمكانيات والجهود كافة لتوفير حياة كريمة لكل فرد يعيش على أرض الوطن وتحقيق السعادة والرفاهية لمجتمعها.

وقال سموه: «إن مجتمعنا اليوم مجتمع واع وناضج وقادر على المشاركة بفاعلية في تصميم السياسات الاجتماعية التي تلبي احتياجاته وتحقق طموحاته، مؤكداً أن حكومة الإمارات هدفها واحد هو خدمة الفرد والمجتمع».

جاء ذلك خلال حضور سموه الجلسة الأولى من مجالس المعرفة بعنوان: «البحث والابتكار في تصميم السياسات الاجتماعية» وقدمها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واستعرض خلالها تجربة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال تنمية المجتمع.

وسلط معالي الدكتور الخييلي الضوء على الجهود التي يبذلها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي بقيادة دائرة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات اتخذت من الابتكار في تقديم الخدمات وسيلة رئيسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية تجاه خدمة المجتمع، إذ إن خدمة الفرد وتلبية احتياجاته وتعزيز سعادته وثقته في المجتمع تعزز من شعوره بالمسؤولية، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على كافة مناحي حياته.

واستعرض معالي الدكتور الخييلي عدداً من أدوات البحث العلمي، والتي ساهمت في إيجاد الحلول حول مختلف التحديات الاجتماعية.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية استدامة هذه النظم العلمية في تحقيق تطلعات المجتمع، إذ إن عملية التنمية المستدامة تتطلب العمل وبشكل مستمر على تحديد وتقييم الفرص والمخاطر التي تؤثر على سير تنمية وتطوير المجتمع وأفراده.