«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تشكل السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون ركامية، مع سقوط أمطار بحسب المركز الوطني للأرصاد، والذي توقع أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية مع احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الجنوبية، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وبدأت السحب الركامية في فترة ظهر أمس، صاحبها سقوط أمطار مع رياح نشطة السرعة وصلت إلى 45 كم/‏‏‏‏ ساعة أدت إلى إثارة الغبار، والأتربة، وتدني مستوى الرؤية إلى أدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية والجنوبية، واتسم الطقس أمس بالغائم جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية مصحوبة بسقوط الأمطار، مع طقس رطب ليلاً وصباح الأحد غرباً، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.