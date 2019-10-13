«التربية» و«إكسبو» يتعاونان لإتاحة فرص استثنائية لطلبة الجامعات

دبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو 2020 دبي» ووزارة التربية والتعليم عن تعاون سيتيح لطلبة الجامعات الحكومية في الدولة فرصاً استثنائية للتعلُّم وتطوير مهاراتهم عبر برنامج الزيارات الجامعية لـ «إكسبو 2020».

ويوفر البرنامج لطلبة وطالبات الجامعات في دولة الإمارات فرصة حضور الحدث الأروع في العالم الذي تمتد فعالياته من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 والمشاركة في جولات مصممة خصيصاً لهم تمكنهم من التعلم والتواصل مع الخبراء والرواد في مختلف المجالات.

وفي حفل حضره كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وقّع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب «إكسبو 2020 دبي»، وكل من الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، اتفاقيات تعاون تضع إطار عمل مشتركاً بخصوص برنامج الزيارات الجامعية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: سيمثل «إكسبو 2020» أكبر تجمع للعقول في العالم، ومن هذا المنطلق بحثنا عن الطريقة المثلى لتحقيق الاستفادة الكاملة من تجربة التعلم الاستثنائية هذه التي يصعب أن تتكرر. سيحظى جيل المستقبل من طلاب الجامعات بفرصة التعلم من قادة الفكر والخبراء في مختلف القطاعات خلال وجودهم في الحدث الدولي. منذ انطلاق مسيرتنا لتنظيم «إكسبو» دولي استثنائي نضع الشباب دوماً في صميم خططنا، ويمثل إشراك طلاب الجامعات أمراً حاسماً لدينا لأنهم قادة المجتمع، ولأن القطاع التعليمي شريك رئيس في هذه المسيرة البشرية الرائدة نحو التقدم والتطور.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: «إكسبو 2020 دبي» سيمثل إضافة مهمة في الرحلة التعليمية لطلبة الجامعات في الدولة.