أنور قرقاش: العدوان التركي على سوريا غير شرعي ومرفوض عربياً ودولياً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العدوان التركي على سوريا غير شرعي ومرفوض عربياً ودولياً، وأن تداعيات هذا العدوان خطيرة على الصعيد السياسي والإنساني.
وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث الاعتداء التركي على سوريا، التداعيات خطيرة على الصعيد السياسي والإنساني والعدوان التركي غير شرعي ومرفوض عربياً ودولياً".
وأضاف معاليه: "مرة أخرى تبرز ضرورة العمل العربي المشترك أمام التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية".
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