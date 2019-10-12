الامارات | روبوت في «صحة دبي» يرصد غياب الموظفين ورواتبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت في «صحة دبي» يرصد غياب الموظفين ورواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، (روبوتيك) الموارد البشرية، الذي يعد أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية، وهو يؤدي وظيفته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لإتمام 15 عملية إدارية مهمة، بدقة عالية تصل نسبتها إلى 100%، وذلك ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي وترشيد النفقات حيث وفر روبوتيك الموارد البشرية ما قيمته 994 ألف درهم سنوياً.

ولدى اعتماده بدء عمل (روبوتيك)، أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي أن الهيئة تتوسع في توظيف التقنيات بشكل سريع وعال المستوى في مستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لتوفير مناخ صحي واستشفاء مميز، وفي الوقت نفسه تعمل على أتمتة أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية عن طريق التكنولوجيا الرقمية، وذلك ضمن توجهات حكومة دبي.

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وقال إن فكرة توظيف (روبوتيك)، في إنجاز العمليات الإدارية للموارد البشرية، من شأنها رفع معدلات رضا الموظفين وإسعادهم، بتيسير كل ما يتعلق بمعاملاتهم، وتبسيط الإجراءات التي تخص شؤون حياتهم، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائماً على خلق أجواء عمل مريحة وبيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وخاصة أنها تزخر بموظفين في مختلف القطاعات والإدارات يتميزون بطاقاتهم الإيجابية، ويؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان، من أجل خدمة المجتمع.

أوضحت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي أمنة السويدي، أن (روبوتيك) الموارد البشرية فائق المستوى، ويجري 15 عملية بالغة الأهمية وحيوية، تخص أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في جميع قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة الطبية.

ونوهت أمنة السويدي، إلى توجه هيئة الصحة بدبي، في المرحلة المقبلة إلى استحداث المزيد من التقنيات الذكية في عملها الإداري المتصل بشؤون الموظفين، ومن بين ذلك تفعيل تقنية (شات بوت) وإتاحة الاستفادة منها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.