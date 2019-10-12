الامارات | تعرّف إلى قصة "علم الإمارات" الذي أهداه هزاع المنصوري لمحمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى قصة "علم الإمارات" الذي أهداه هزاع المنصوري لمحمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار الرئاسة في أبوظبي، رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين عادا إلى أرض الوطن، من العاصمة الروسية موسكو، بصحبة فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك بعد إنجاز المنصوري مهمته التاريخية بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازاً عربياً غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وحرص صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، على مصافحة المنصوري والنيادي، أمام سلم الطائرة التي أعادتهما إلى أرض الوطني، فيما أهدى المنصوري سموّه، علم الدولة، باعتباره التذكار الأغلى للوطن، لا سيما وأنه قام برفعه في الفضاء خلال رحلته لمحطة الفضاء الدولية، ليكون له السبق بين رايات العالم العربي في الوصول إلى تلك المحطة الفضائية.

حضر مراسم استقبال رائدي الفضاء الإماراتيين، عدد كبير من الشيخ والوزراء والمسؤولين، بجانب وفوداً شعبية والمئات من طلبة المدارس والجامعات، الذين استقبلوا المنصوري بسيل من التصفيق والهتاف والأغاني والرقصات الشعبية، فيما حرص رائد الفضاء الإماراتي على مصافحة الجميع، والتقاط الصور التذكارية معهم.