الامارات | عامر الصايغ: مهمات رواد الفضاء الإماراتيين المقبلة ستكون مدتها أطول

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر الصايغ: مهمات رواد الفضاء الإماراتيين المقبلة ستكون مدتها أطول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مشروع خليفة سات، عامر الصايغ: التجربة التي مر بها هزاع المنصوري فريدة، وهو من بين عدد قليل من رواد الفضاء الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية

وأضاف أن هزاع المنصوري اضطر لتعلم اللغة الروسية في شهرين لمتابعة التدريبات، لأنها كانت بهذه اللغة، مشيراً إلى أن هناك خططاً وضعت لفتح باب الترشيح لرواد فضاء آخرين في الدفعة الثانية.

ونوه الصايغ بأن ما يميز المهمات المقبلة ستكون مدتها أطول، وستتضمن مهام علمية أكثر.

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وتابع الصايغ: تلقينا العديد من الرسائل من المواطنين والمقيمين التي أرسلوها لرائد الفضاء هزاع المنصوري مباشرة، أثناء رحلته، من مركز محمد بن راشد للفضاء

ولفت إلى أن تواصل هزاع المنصوري مع الجمهور مباشرة من محطة الفضاء الدولية، يشجع الأجيال المقبلة على البحث في مجال الفضاء

وقالت رئيس وحدة الدراسات في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندسة مريم الزرعوني: أجرينا تنسيق مع وكالات الفضاء الأخرى على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجاربه، وشهدت التجارب تنوعاً، إذ شملت تجارب بيولوجية وغيرها.