شكرا لقرائتكم خبر عن عامر الصايغ: مهمات رواد الفضاء الإماراتيين المقبلة ستكون مدتها أطول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مشروع خليفة سات، عامر الصايغ: التجربة التي مر بها هزاع المنصوري فريدة، وهو من بين عدد قليل من رواد الفضاء الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية
وأضاف أن هزاع المنصوري اضطر لتعلم اللغة الروسية في شهرين لمتابعة التدريبات، لأنها كانت بهذه اللغة، مشيراً إلى أن هناك خططاً وضعت لفتح باب الترشيح لرواد فضاء آخرين في الدفعة الثانية.
ونوه الصايغ بأن ما يميز المهمات المقبلة ستكون مدتها أطول، وستتضمن مهام علمية أكثر.
وتابع الصايغ: تلقينا العديد من الرسائل من المواطنين والمقيمين التي أرسلوها لرائد الفضاء هزاع المنصوري مباشرة، أثناء رحلته، من مركز محمد بن راشد للفضاء
ولفت إلى أن تواصل هزاع المنصوري مع الجمهور مباشرة من محطة الفضاء الدولية، يشجع الأجيال المقبلة على البحث في مجال الفضاء
وقالت رئيس وحدة الدراسات في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندسة مريم الزرعوني: أجرينا تنسيق مع وكالات الفضاء الأخرى على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجاربه، وشهدت التجارب تنوعاً، إذ شملت تجارب بيولوجية وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عامر الصايغ: مهمات رواد الفضاء الإماراتيين المقبلة ستكون مدتها أطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.