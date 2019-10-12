علامة "د. فرانيس" الرائدة في عالم العطور الفاخرة تفتتح محلها الأول في دبي

افتتحت علامة د. فرانيس الإيطالية والمتخصصة بتصنيع أفخر أنواع العطور الراقية ثاني محل لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في دبي مول، مقدمة لزبائنها تشكيلاتها المتنوعة والحصرية من الإكسسوارات العطرية الخاصة بالمنزل. وقد تم الافتتاح خلال حفل رسمي حضره كلاً من خبير العطور والرئيس التنفيذي لدى د. فرانيس، الدكتور باولو فرانيس، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

تأسست العلامة التجارية على يد خبير العطور د. باولو فرانيس وزوجته آنا ماريا. ويستلهم د. فرانيس إبداعاته المبتكرة في مجال العطور من الفنون الراقية لمدينة فلورنسا والمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة توسكانا في إيطاليا. وقد تأسست العلامة في إيطاليا عام 1983 نتيجة لسعي الدكتور باولو فرانيس لابتكار أجود العطور الفاخرة التي تنعش الحواس وتضفي لمسات من الدفء على أجواء المنزل.

ويقع المحل في الطابق الأول في دبي مول، ويتميز بتصميمه الداخلي الراقي الذي يعرض بطريقةٍ مبتكرة وأنيقة مجموعة خاصة تتضمن 18 عطراً وشموعاً، تم اختيارها بعناية لتتناسب وذوق الزبائن في الشرق الأوسط. كما يعرض المحل أكثر عطور العلامة مبيعاً "Oud Nobile"، بالإضافة إلى عطر "Rosso Nobile". وتتميز مجموعة عطور د. فرانيس بروائحها الأخاذة كالمسك، والعود، والزهور وروائح التوابل الدافئة.

ويتزامن إفتتاح المحل مع إطلاق عطر "Milano" الجديد، وهو عطر مميز مستوحى من حقول اللاڤندر، ينعش الحواس ويبعث على الإحساس بالهدوء والسكينة، ويعبق برائحة الباتشولي والفلفل وخشب الصندل.

وقد علق د. باولو فرانيس على هذا الحدث قائلاً: "يعتبر الشرق الأوسط سوقاً مميزاً جداً بالنسبة لنا، ونحن فخورون اليوم بافتتاحنا محلنا الثاني في المنطقة، وذلك في دبي مول إبّان الافتتاح الناجح لمحلنا في الكويت. فباستطاعة الزبائن الآن في المنطقة اكتشاف ابتكاراتنا الخاصة، وتجربة مجموعاتنا المختلفة من العطور المنعشة للحواس."

ويعمل د. فرانيس على مزج مكونات طبيعية نقية بمهارة مع أجود أنواع الزيوت العطرية في العالم لابتكار روائح مميزة تناسب كل غرفة في المنزل. كل عطر من عطور العلامة يتميز بتركيبته المختلفة التي تميزه عن سائر العطور. وباستطاعة الزبائن الآن اختيار العطور المناسبة لمنازلهم بناءً على حجم الغرفة، الضوء، الأثاث وخواص الزيوت الأساسية الخاصة بالعلامة التجارية.

ويضيف د. فرانيس قائلاً: "اختيار شخص عطراً لمنزله يعد انعكاساً لما يراه ويلمسه في نفسه، والأهم هو منح كل زبون الفرصة لخوض تجربة من الرفاهية خاصة به. لا يوجد جوانب سيئة بالنسبة لحاسة الشم، فالفن هو أن تجد التوازن بينهما، ويجب أن يكون هناك توافق وتناغم."

تتميز العلامة بزجاجات العطر الأنيقة التي تتماشى وأجواء الحياة العصرية. جميع عطور د. فرانيس معبأة في زجاجات أنيقة خاصة بالعلامة متوفرة مع أعواد تعطير وبأحجام مختلفة مثل 100 مل و250 مل و500 مل و1250 مل و1.5 لتر و2.5 لتر و5 لتر.

ويمكن إعادة تعبئة العطور بحجمين 500 مل و2.5 لتر مع أعواد تعطير وعبوات خاصة لإعادة التعبئة.