كوزمسيرج تُطلق عيادتها الطبية السادسة عشرة في مدينة دبي الطبية وتفتتح قسماً متخصصاً بزراعة الشعر

("ايتوس واير"): أطلقت كوزمسيرج، العلامة التجارية الرائدة بالمنطقة في مجال العلاجات التجميلية والجمالية، مركزها السادس عشر في دبي. وتقع العيادة الجديدة ضمن منشأة "بي آر ميديكال سويتس" في مدينة دبي الطبية، وتتضمن مرافق حديثة وحلولاً طبية متخصصة بإشراف خبراء بارزين بما يضمن تعزيز جمال المرضى ومساعدتهم على إحداث التحول في حياتهم.

وتم خلال حفل إطلاق العيادة الكشف عن افتتاح وحدة خاصة تُعنى بزراعة الشعر، من المتوقع أن تتحول إلى قسم مستقل، بإدارة كادر من الخبراء المتخصصين في مجال استعادة الشعر، ممن يحرصون على مواكبة أحدث التطورات الطبية العلمية في هذا المجال وريادة هذه التطورات.

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إن إم سي" للرعاية الصحية، خلال حفل تدشين المنشأة الجديدة: "يسرنا إضافة مركز آخر إلى فروعنا المتنامية من المراكز التي تقدم أرقى معايير العلاجات التجميلية والتي تشمل زراعة الشعر، وعلاجات البشرة التجميلية، والعلاجات الجمالية والليزرية. وتتميز باقتنا الواسعة من الخيارات بكونها متاحة وفي متناول الجميع، ودائماً ما يثبت الأخصائيون في مراكز كوزمسيرج بكونهم في الطليعة بمجالاتهم".

وتمتلك كوزمسيرج أربع عيادات في أبوظبي، وعيادة واحدة في مدينة العين، وعيادتين في الشارقة، وعيادة في الفجيرة، وعيادتين في رأس الخيمة، وعيادة في كل من الرويس وسلطنة عُمان.

وتتاح للمرضى في قسم زراعة واستعادة الشعر الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال استعادة الشعر الدائم، والتي تُعرف بتقنية الاقتطاف الآلية والتي تمنح الأطباء القدرة على زراعة أكبر عدد ممكن من البصيلات في كل جلسة، وتكثيف البصيلات إلى أقصى قدر ممكن ضمن كل مساحة سنتيمتر مربع، بما يضمن تحقيق استعادة كثافة الشعر في أقل وقت ممكن.

وقال ديفيس: "تطال مشكلة تساقط الشعر نحو 70% من الرجال و40% من النساء، وتحتاج إلى المعالجة من عدة أوجه إلى جانب إجراء عملية زراعة الشعر. وكادرنا مختص أيضاً بتصميم خط الشعر ورسمه لاستعادة حدود الشعر الطبيعة بشكل متناسق مع الوجه. كما يتعامل هذا القسم مع علاج الشعر بشكل شمولي، ويحرص كادره على تلقي المرضى المتابعة اللازمة بهدف تحقيق النتائج المنشودة والحفاظ عليها".

وتشمل قائمة الخدمات الحصرية المقدمة في هذا القسم خطط تجديد الشعر بتقنية الاقتطاف، وخطط علاج تساقط الشعر المخصصة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل حالة، وتتكون من حقن البلازما للشعر، وعلاج عامل النمو، والعلاجات التجديدية، وعلاجات الرعاية المنزلية، وخطط المتابعة الشاملة.

والكادر الطبي مختص أيضاً في استعادة الشعر وتجديده بما يساعد في الحفاظ على الشعر الأصلي واستعادة الشعر المتساقط من خلال عملية زراعة الشعر. ويستخدم خبراء القسم تقنية مدمجة تشمل الحقن الدقيق للخلايا الجذعية البشرية من الأنسجة الدهنية قبل إجراء زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف وخلالها، واستخدام مستحضر (إتش إف إس سي) لتحفيز إنتاج الشعر الأصلي واستعادة الشعر التالف، وتسريع نمو الشعر المزروع، وتسريع عملية الشفاء بعد زراعة الشعر، وإبطاء ظهور الشيب، وتحسين جودة الشعر، وغيرها من المزايا.

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والأطباء والجراحون في قسم زراعة الشعر معتمدون من كل من الجمعية الأمريكية والجمعية الدولية لاستعادة الشعر.

نبذة عن كوزمسيرج

تأسست كوزمسيرج في العام 2002، وتُعتبر إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية في مجال جراحات التجميل في المنطقة، وتُقدم علاجات وجراحات عصرية عالية الجودة في مجالات الجلد والبشرة، والتجميل، وطب الأسنان، في أربعة عشر عيادة متوزعة في كافة أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضم عيادات كوزمسيرج نخبة من جرّاحي التجميل، وأطباء الجلد والبشرة، وأخصائي التجميل المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وتُقدم كوزمسيرج ضمن منشآتها العصرية الحديثة أعلى مستويات الرعاية والخدمات الطبية السريرية ومجموعة كاملة من خدمات التجميل والعناية بالجلد والبشرة، وأكثر من ستون علاج تجميلي لمختلف مناطق الجسم.

وتتواجد عيادات كوزمسيرج في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى عياداتها في كل من مسقط بعمان، وفي شارع هارلي بلندن. وترتبط كوزمسيرج بعلاقات شراكة مع كبار الخبراء الرواد في لوس أنجلوس ومدن أخرى حول العالم.

وكوزمسيرج جزءاً من شبكة الإمارات للرعاية الصحية التابعة لمجموعة "كيه بي بي أو" الشركة القابضة الرائدة التي تتخذ من أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً، وتمتلك استثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات من ضمنها قطاع الرعاية الصحية، وشبكة تضم أكثر من 200 منشأة طبية، اكتسبت خلالها ثقة الملايين وتواصل خدمة المجتمعات في 19 بلداً حول العالم، من خلال كادر طبي يتكون من 2000 طبيباً وأكثر من 20000 مساعد طبي.

*المصدر: "ايتوس واير"