حاكم الشارقة يزور مكتبة الإسكوريال الإسبانية







زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس الخميس، مكتبة الإسكوريال الإسبانية والتي تقع في العاصمة الإسبانية مدريد.

استهل سموه زيارته بالتجول في أروقة مباني الإسكوريال المكونة من القصر الملكي، والكنيسة، والمعهد الديني، والمتحف، وعدد من المباني والمرافق الأخرى وتعدّ من أهم الصروح الملكية في أوروبا لضخامتها ومحتوياتها الفنية ومكتبتها الشهيرة.

وتحتوي المكتبة على ما يقارب 45 ألف قطعة بين كتب ومجلدات وخرائط ومخطوطات ونقود ومنحوتات ورسوم، وتغطي محتويات المكتبة مختلف العلوم من الفلسفة والشعر والسياسة بلغات مختلفة بما في ذلك اللاتينية واليونانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والإنجليزية، والعربية، والفارسية، ولغات أخرى، وتعود الكثير من محتوياتها إلى القرون الـ 15 والـ 16 والـ 17.

واطلع سموه بعدها على القاعة الرئيسية لمكتبة الإسكوريال حيث تعرف على محتوياتها من مجسمات جغرافية ومجلدات وكتب في مختلف العلوم واللغات، واطلع سموه على طرق تصنيفها ووسائل الحفاظ عليها مما جعلها تصبح أحد أهم المكتبات من حيث قدم وقيمة محتوياتها.

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ثم زار صاحب السمو حاكم الشارقة قسم المخطوطات النادرة بالمكتبة حيث اطلع سموه على مجموعة من المخطوطات التاريخية والجغرافية والعلمية وكذلك مخطوطات في علوم اللغة والنحو حيث تزخر مكتبة الإسكوريال بمجموعة كبيرة من المخطوطات العربية، إضافة إلى مجموعة من الأطالس اللاتينية والخرائط الخاصة بالخليج العربي والتي يعود تاريخها إلى القرون الـ 12 والـ 13 والـ 14.

ومن أهم المخطوطات التي اطلع عليها صاحب السمو حاكم الشارقة مخطوط لباب المحصل في أصول الدين كتاب من تأليف ابن خلدون وهو اختصار وتهذيب لكتاب "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين " لفخر الدين الرازي والذي أتمه ابن خلدون بخطه في القرن 14 ميلادي، ومخطوط توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي من القرن 13، ومخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين عمر بن الوردي من القرن 14، ومخطوط "السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات"، لمحمد بن ظافر من القرن 12، وكتاب «منافع الحيوان» لابن الدريهم من القرن 14 الميلادي.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته مكتبة الإسكوريال كل من سعادة ماجد حسن السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة عبد العزيز عبد الرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

خبر صادر عن المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة