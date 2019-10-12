لايف فارما" تصبح أول شركة إماراتية تصدر الأدوية إلى أميركا الشمالية”

تعد "لايف فارما" LIFEPharma ، لصناعة الدواء، وهي شركة تابعة لمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" VPS Healthcare التي تتخذ من دبي مقراً لها، أعلنت عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة "أبوتكس"Apotex Inc. ، أكبر منتج للأدوية الجَنيسة (النوعية) في كندا.

وفق هذه الاتفاقية التي هي الأولى من نوعها، ستقوم "لايف فارما" LIFEPharma بتصنيع عدد 9 منتجات في منشأتها في دبي - والتي سيتم تصديرها بعد ذلك للسوق الكندي - لتصبح أول شركة إماراتية تقوم بتصدير الأدوية المماثلة إلى لأميركا الشمالية.

وبموجب العقد الذي تبلغ مدته 10 سنوات، ستنتج "لايف فارما" LIFEPharma ما يصل إلى 120 مليون قرص سنوياً. وتشمل المنتجات الأدوية المستخدمة لعلاج نوع معيّن من أمراض الأعصاب، والتي تسمّى عادة مرض لو غيريغ. بينما تتعلّق المنتجات الأخرى بالأدوية المستخدمة لعلاج أعراض مرض باركنسون، ودواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج عدوى فيروس التهاب الكبد "ب"، وأيضاً دواء لعلاج النوبات الجزئية، ومضادات حيوية اصطناعية تستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا المتعددة المقاومة.

علماً بأن هذه العقاقير تصنع لاول مرة و بهذه الكميات في المنطقة و تصديرها إلى أسواق أميركا الشمالية، ما يدل على قدرة "لايف فارما" LIFEPharma على تقديم منتجات معقّدة تلبّي معايير الجودة في أسواق العالم من الناحية التنظيمية.

ويقول الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "في بي إس للرعاية الصحية" VPS Healthcare: "تعدّ هذه الشراكة علامة فارقة هامّة ليس بالنسبة إلى "لايف فارما" LIFEPharma و""في بي إس" للرعاية الصحية VPS Healthcare وحسب، ولكن بالنسبة للإمارات العربية المتحدة أيضاً. إذ يمثّل هذا المشروع خطوة هامة في الاستراتيجية الهادفة إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار."

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وتعدّ صناعة المستحضرات الصيدلانية محرّك نموّ قائم على الابتكار وعلى القيمة في الاقتصاد الإماراتي. فهي تجمع بين التقنيات المتقدّمة وخبرة المهنيين ذوي المهارات العالية، ما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمنافسة بنجاح في السوق العالمية والانتقال إلى مكانتها التجارية واللوجستية الحالية.

من جهته يقول جيف واتسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أبوتكس" Apotex: "لا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو كبيرة ومحور تركيز لشركة "أبوتكس" Apotex. و تمثّل خطوة مهمة في تحقيق أهداف النمو لدينا."

كما تقوم شركة "أبوتكس" Apotex بالتعاون مع "لايف فارما" LifePharmaلصناعة منتجات إضافية للتصدير إلى الشرق الأوسط مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لي شركة "لايف فارما" LIFEPharma بالنسبة لسوق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم منتجات جديدة ومتخصصة.

"لايف فارما"LIFEPharma ، وهي الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية، تفخر أيضاً بأنها أول شركة لإنتاج الأدوية في الإمارات العربية المتحدة معتمدة لتزويد الأدوية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وتايوان – وهي ستّ دول تتمتع ببعض من أصعب المتطلبات الجودة في هذا القطاع.

وكانت "لايف فارما" LIFEPharma بدأت عملياتها في المنطقة الحرّة بجبل علي في دبي (جافزا) في عام 2014. وتبلغ طاقة منشأة التصنيع 2.2 مليار قرص و 300 مليون كبسولة و 30 مليون قارورة دواء سائل.