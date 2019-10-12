مفاجآت وعروض متميزة لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات

استمتع مئات المسافرين عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات على مدى أسبوعين بمفاجآت وعروض متميزة احتفالاً بوصول عدد أعضاء برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" إلى 25 مليوناً.

وقدم "سكاي واردز طيران الإمارات"، اعتباراً من 22 سبتمبر (أيلول) الماضي ولغاية 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 400 جائزة تضمنت 455 ألف ميل سكاي واردز كما أتاحت إمكانية دخول 16 شخصاً إلى صالات طيران الإمارات الخاصة في المطار، و56 خدمة سيارة مع سائق وتذاكر لشخصين لحضور فعاليات عالمية و16 عضوية ذهبة وفضية في سكاي واردز و53 عرضاً مع الشركاء و160 دفتر ملاحظات يحمل علامتها التجارية. كما فاز 57 مسافراً بأميال سكاي واردز، بمقدار 25 ألف ميل أو 5000 أو 2500 ميل.

وخلال الأسبوع الأول للاحتفالات، فوجئ 25 مسافراً قادماً إلى دبي من مختلف محطات طيران الإمارات، يومياً بوجود ملصقات حمراء كبيرة على حقائبهم، ما أتاح لهم فرصة اختبار مغلف مغلق. وحصل الفائز بالتذكرة الذهبية، التي تخوله اختيار الجائزة التي يريدها، على 25 ألف ميل سكاي واردز.

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وفي الأسبوع الثاني، حصل 1000 مسافر على كاونترات إجراءات سفر رجال الأعمال، على ملصق أمتعة خاص طُبع بشكل فوري ويحمل الرقم 25 مليوناً. وحصل نحو 200 من أعضاء سكاي واردز الجدد عند مكتب البرنامج في المبنى 3 على جوائز قيّمة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "احتفلنا على مدى أسبوعين في المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات، وسعدنا بردود فعل الفائزين بعد نيلهم جوائز قيمة. لقد أردنا أن نحتفل بهذا الإنجاز مع عملائنا لأن التواصل مع الأعضاء يشكل أساس نجاح برنامجنا. وسوف نعلن عن مبادرتين جديدتين قريباً ونحن على ثقة من أنهما سوف تشكلان خطوة غير مسبوقة لنا ولأعضاء سكاي واردز".

واستمتع بالاحتفالات أيضاً 22200 عضو حصلوا على عروض وخصومات قيمة. واستفاد 8500 عضو من أسعار خاصة عند قيامهم بالدفع بتركيبة نقد+ أميال على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، وقام 6300 عضو بترقية درجة السفر، وحجز 2400 عضو تذاكر مكافآت في حين قام 5000 عضو بشراء وإهداء أميال سكاي واردز.