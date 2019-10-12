الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية حول مركبات نقل المواد الغذائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية حول مركبات نقل المواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال المركز البلدي الفرعي - مصفح، بالمشاركة مع إدارة الرقابة الغذائية بهيئة أبوظبي للزراعة والرقابة الغذائية حملة توعية عن المركبات المخصصة لنقل المواد الغذائية في سوق بازار مصفح، بهدف توضيح الاشتراطات اللازمة لتهيئة المركبات الخاصة بنقل المواد الغذائية وشروط ترخيصها.

وتم خلال الحملة توزيع 31 كتيباً توعوياً على سائقي مركبات البائعين الخاصة بنقل الأغذية إلى سوق بازار مصفح، توضح درجات الحرارة المطلوبة لحفظ الأغذية الجافة والمبردة والمجمدة والوجبات الجاهزة المبردة وبقية الأغذية بما فيها الغذاء طويل الأمد ودرجة الحرارة الملائمة لكل مادة غذائية، وذلك حفاظاً على صحة أفراد المجتمع ومنع التسبب بأي أخطار على صحتهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على السائقين بشكل يسهل مهامهم في نقل الأغذية بطرق تضمن وصولها إلى المستهلك سليمة وبحالتها الصحية كاملة.

وحددت بلدية مدينة أبوظبي الشروط المطلوب توافرها لترخيص المركبات المخصصة لنقل المواد الغذائية، وهي: أن تتم تغطية معدات التبريد بعازل غير قابل للصدأ لمنع تسرب الغاز أو الزيوت المستخدمة بها لمنع التلوث.

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وأن تكون جدران وأسقف وأرضيات الحاوية من الداخل مصنعة من مواد لا تتسبب بنقل المواد السامة والروائح أو الطعم إلى الغذاء، كما يجب أن تكون مضادة للامتصاص ومقاومة لعوامل التآكل، وأن تزود المركبة بمقياس للحرارة وأن تتوافر فيها الإضاءة الكافية.

وفي حالة نقل الأغذية غير المعبأة يجب أن تكون الحاويات موسومة بعلامة (للغذاء فقط) بشكل واضح باللغتين العربية والإنجليزية وغير قابلة للإزالة.

كما اشترطت البلدية أن يكون الجزء الداخلي للحاوية معزولاً ببطانة ذات سطح مصقول قابل للتنظيف ومضاداً للماء، وأن تكون جميع الزوايا محكمة الإغلاق ومغطاة لتسهيل عمليات التنظيف.

ويفضل توفير ستائر بلاستيكية على الأبواب للمحافظة على درجات الحرارة، وأن تكون الأبواب محكمة الإغلاق لمنع دخول الهواء والأتربة والحشرات.

إلى ذلك، حددت بلدية مدينة أبوظبي الإجراءات والمستندات المطلوبة لإصدار ترخيص مركبات نقل المواد الغذائية لممارسة نشاط توزيع المواد الغذائية في أبوظبي من مؤسسة مواصلات الإمارات في منطقة مصفح الصناعية م42، وهي: إحضار المركبة لإجراء الفحص الفني، صورة الرخصة التجارية، ملكية المركبة، حيث يتم استقبال المراجعين خلال أوقات العمل من 9 صباحاً وحتى 2 مساءً.