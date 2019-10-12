"نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" يطلع على آليات تسجيل وسائل النزهة في "سلطة دبي الملاحية"

استعرض مسؤولو "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً أحدث النظم والقوانين المتبعة في تسجيل وسائل النزهة في إمارة دبي، مع تسليط الضوء على أبرز المبادرات النوعية الضامنة لتطوير وتعزيز وتنظيم قطاع الترفيه البحري باعتباره رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي في الدولة. وجاء ذلك خلال استقبال عامر علي، المدير التنفيذي، لسعادة أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لـ "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"، على رأس وفد رفيع في إطار السعي المشترك لتوطيد جسور نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الداعمة لمسيرة التميز في توفير بيئة بحرية آمنة ومتكاملة لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.

وأوضح عامر علي أهمية تعزيز قنوات التواصل الفعال مع نخبة الجهات المعنية بالشأن البحري في دولة الإمارات، في سبيل تبادل أنجح التجارب التي من شأنها دفع عجلة الارتقاء بالسلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية، بما يضع الإمارات في مصاف الوجهات الجاذبة للأنشطة البحرية الترفيهية. ورحّب علي بزيارة وفد "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"، في خطوة تعكس المساعي المشتركة لتوحيد وتوجيه الجهود في خدمة مسيرة الارتقاء تطوير آليات ونظم وقوانين ترخيص وتسجيل الدراجات المائية والقوارب البحرية، بما يتواءم وأعلى المعايير المعمول بها محلياً وعالمياً.

وأضاف علي: "يسرّنا استقبال مسؤولي "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" في زيارة هامة تعكس الثقة العالية بتجربتنا في تطوير وتطبيق آليات مبتكرة لإصدار رخص القيادة البحرية في دبي، والتي تخضع لمعايير متطورة من شأنها مطابقة التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والدولية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة على الخارطة البحرية العالمية. ونتطلع قدماً إلى تعميم تجربتنا الناجحة لجهود تطوير قطاع الخدمات الداخلية والترفيهية وفق أعلى المعايير العالمية، واضعين نصب أعيننا مد جسور التعاون مع كافة الجهات البحرية في دولة الإمارات لنشر أفضل ممارسات التسجيل والترخيص البحري بالاعتماد على التكنولوجيا الذكية، انسجاماً مع مسيرة التحول الذكي."

من جهته، أشاد سعادة أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالترحيب الفائق الذي تلقاه والوفد المرافق له من قبل مسؤولي سلطة مدينة دبي الملاحية، شاكراً السلطة على قبول الدعوة التي تساهم في توسيع العلاقات بين الطرفين، مشدداً على أهمية اتباع منظومة موحدة في القطاع البحري، تماشياً مع مسيرة التحول الرقمي. خصوصاً أن هذا القطاع يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة باعتباره أحد أساسيات الاقتصاد الوطني وهو ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي. كما تترجم هذه الزيارة أحد أهداف النادي الاستراتيجية التي تستهدف سُبل التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية.

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وقدّم فريق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية" شرحاً مفصلاً حول آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه المحلية وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، من خلال تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص. وجرى أيضاً استعراض أبرز التحديثات المطبقة على المبادرة النوعية بما يتفق والابتكار البحري والتحول الذكي، مع التعريف بدورها في تقديم خد مات تطوير مناطق الرسو الترفيهية واليخوت الترفيهية والرحلات البحرية والارتقاء بالترخيص البحري الترفيهي لليخوت والوسائل البحرية ورخص قيادة الوسائل البحرية وشركات التدريب البحري الترفيهي وتقديم معلومات شاملة عن المراسي والنوادي البحرية.



ويجدر الذكر بأنّ وفد "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" ضمّ كلاً من مصعب الريسي، مسؤول التراخيص والسلامة؛ وعبد الله عبد الحميد، المنسق الإعلامي؛ والمصطفى نبيل، منسق الفعاليات والأحداث. ومن سلطة مدينة دبي الملاحية حضر اللقاء عبد الله بن طوق مدير إدارة التفتيش البحري، وحامد حسن مدير إدارة التسجيل والترخيص البحري ومحمد آل حريز مدير الممرات البحرية.

-انتهى-