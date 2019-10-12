حميد النعيمي يفتتح فرع جامعة محمد الخامس في عجمان







أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي التعليم أهمية كبرى من خلال توفير منشأة تعليمية وجامعية وأكاديمية تهتم بالمواطنين وتعمل على تقديم أفضل المناهج العلمية والدراسات العليا والأكاديمية من أجل بناء جيل من الخريجين الشباب يقدر ويثمن ما تقدمه له قيادته

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وقال سموه إن دولة الإمارات أصبحت مقصدا لطلبة العلم وأولياء أمورهم من جميع أنحاء العالم وخاصة في مجال التعليم العالي لما تمثله صروحها الجامعية من تطوير في أساليبها التدريسية وبرامجها ومناهجها المتميزة وما تضمه من هيئات تدريسية على مستوى عال من الخبرة والتميز .. مشيرا إلى أن تعدد جامعات وكليات التعليم العالي في الإمارات يعد ظاهرة إيجابية يستفيد منها المواطنون والمقيمون كافة على أرضها ومن خارجها

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وأعرب سموه - خلال افتتاحه اليوم المبنى الجديد لجامعة محمد الخامس في عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي - عن اعتزازه وافتخاره بهذا الصرح الجديد من صروح العلم في إمارة عجمان وانضمامها لمجموعة الجامعات والكليات المتواجدة على أرض إمارة عجمان والتي تعتبر إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

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وقال إن افتتاح جامعة محمد الخامس في أبوظبي وفرعها في امارة عجمان جاء نتيجة للعلاقات الطيبة التي تربط بين حكومة البلدين والشعبين الشقيقين منذ أيام مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والملك الراحل الحسن الثاني

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وأضاف سموه " نحن في إمارة عجمان نسعى جاهدين للاستثمار في بناء الإنسان وتزويده بالعلوم والمعرفة ليكون قائدا متعلما يستطيع بناء وطن ويشارك بعملية التنمية الشاملة في القطاعات كافة "

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وشدد صاحب السمو حاكم عجمان على ضرورة الاستثمار في المشاريع التعليمية الأكاديمية الرائدة التي من خلالها يمكن امتلاك المعرفة والتقنية الحديثة التي تفسح المجال أمام الكوادر الوطنية للانطلاق نحو المستقبل والارتقاء بوطنهم من خلال تقديم أفضل الخدمات لهذا المجتمع .