ايبلا الدولية للإنتاج السينمائي والتليفزيوني تنعي وفاة شوقي الماجري مخرج اخر أعمالها دقيقة صمت



نعت شركة ايبلا للإنتاج السينمائي التليفزيوني - هلال ارناؤوط- وفاة المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري الذي قدم معهم العديد من الأعمال منها نابليون والمحروسة واخر أعمالهم دقيقة صمت.وفيلمه مملكة النمل.ومسلسل هدر نسبي

وأكد المنتج هلال ارناؤوط أنه فقد صديقا عزيزا وانسانا رائعا وليس مجرد مخرج قدما معا مجموعة من الاعمال الكبيرة وأكد ارناؤوط أن وفاته خسارة كبيرة للدراما العربية كلها.

واضافت المخرجة والممثلة ومديرة تنفيذية الشركة نور ارناؤوط متمنية للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء متمنية الصبر والسلوان لأسرة الماجري مشيرة أنها قد تعلمت منه كثيرا على الصعيدين الإنساني والفني.

وكانت الشركة قد أنتجت له أخر أعماله مسلسل دقيقة صمت الذي لعب بطولته كل من عابد الفهد وستيفاني صليبا وفادي صبيح وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان المنتهي.

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