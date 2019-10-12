أبطال WWE و UFC والملاكمة يتواجهون في WWE كراون جول

نزالين من العيار الثقيل سيشهدهما عرض WWE كراون جول، حيث سيتواجه حامل لقب WWE بروك ليسنر ضد كين فيلاسكيز بطل UFC للوزن الثقيل مرتين و يواجه برون سترومان الملاكم تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل والذي لم يهزم من قبل. كلا المواجهتين ستكونان على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة ٨ مساء بالتوقيت المحلي.

عرض WWE كراون جول من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض حيث سيشهد أيضا نزالا بين فريق هوجان (سيث رولينز و روسيف) ضد فريق فلير (راندي أورتن و كينج كوربن) حيث سيقوم عضوي قاعة مشاهير WWE بقيادة فريقيهما المختارين في نزال تاج تيم خمسة ضد خمسة.

وسوف يشارك نجوم WWE رومان رينز و "ذا فيند" براي وايت وذا نيو داي واي جاي ستايلز في هذا الحدث. وهذا الحدث سوف يتضمن أيضا عودة منصور إلى وطنه، وهو أول نجوم سعودي في WWE ولد في الرياض واستطاع الفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE خلال عرض سوبر شوداون الذي أقيم في جدة يونيو الماضي.

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خلال الأسابيع القادمة سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص نزالات هذا العرض بالإضافة إلى معلومات عن البث الإقليمي.

التذاكر مازالت متاحة عرض موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريال سعودي.