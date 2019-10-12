مشاركة واسعة من أبرز الجامعات المرموقة في الإمارات والعالم في "جوتيك" 2019



أعلن "جوتيك" 2019، أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة، عن توجيه الدعوة لعدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، للمشاركة في هذه الفعالية الهامة وتسليط الضوء على برامجها التعليمية المبتكرة، وإمكانياتها العلمية، والمرافق الخاصة بقطاع النفط والغاز التي توفرها هذه الجامعات، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها للتواصل مع أشهر الشركات والمؤسسات في القطاع وتأسيس علاقات تعاون جديدة.

ويشهد "جوتيك" 2019، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل" الإماراتية، مشاركة عدد من أبرز الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها جامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة هيريوت وات، وجامعة الإمارات العربية المتحدة. فيما تضم قائمة الجامعات العالمية التي ستقدم أبحاثاً فنية في المؤتمر كل من، جامعة بن ستيت، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الصين للبترول، وجامعة ولاية لويزيانا، إضافة إلى جامعة سالفورد.

ووفقاً لتصريح أدلى به علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" الإماراتية، فقد تم تخصيص جلستين خلال المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، للمؤسسات الأكاديمية التي تم توجيه الدعوة إليها، للمشاركة والتنافس على تقديم أفضل مشاريع التخرج. علاوة على ذلك، يسعى "جوتيك" للحصول على مدخلات من هذه الجامعات المرموقة تتيح للمؤتمر الخروج بمقترحات تساعد على معالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النفط والغاز.

وسيتم عقد الجلسات في نادي الأعمال 1 في اليوم الثاني والثالث من المؤتمر. وتتولى لجنة تحكيم تضم عدداً من الخبراء المتمرسين في قطاع النفط والغاز، مهمة اختيار أفضل مشروع تخرج، وأفضل الحلول للتحدي الذي تم وضعه من قبل لجنة التحكيم، كما سيتم تخصيص مكافأة مجزية للجهات الفائزة.

وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" الإماراتية: "نريد من العقول المبدعة في مجال الأبحاث وريادة الأعمال أن تطرح رؤيتها حول مساهمة الأفكار والتكنولوجيا التي تقدمها في توفير حلول للتحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز. ولذلك، قمنا بطرح عدد من القضايا ذات الصلة الملحة في القطاع، وطلبنا من المشاركين أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة في الحلول المقترحة التي سيعرضونها في "جوتيك" 2019".

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جدير بالذكر أن الفرصة متاحة أمام طلاب الجامعات هذا العام للحضور والمشاركة المجانية في معرض ومؤتمر "جوتيك".

وأشار فريد الهاشمي، رئيس مؤتمر "جوتيك" 2019: "يواصل برنامج التوطين في شركة "دراجون أويل" الإماراتية تحقيق إنجازات على قدر كبير من الأهمية، ويمكنني القول وبكل فخر أن نسبة الموظفين من الكوادر الإماراتية تبلغ حالياً أكثر من 25 بالمئة من فريق العمل في الشركة. نحن ندرك جيداً أهمية توفير الفرص الوظيفية لهذه العقول الشابة اللامعة في شركة "دراجون أويل". ونسعى في "جوتيك" 2019 لسد الفجوة القائمة بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية في قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال تزويد محاور تجمع الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج مع شريحة الشباب وتبادل الأفكار التي تعود بالنفع على الجانبين".

وأكد الجروان: تتميز دورة "جوتيك" لهذا العام في تناول العديد من المجالات وذلك بهدف التشجيع على بناء شبكات التواصل حول مواضيع متقدمة في مجال تطبيق التكنولوجيا، والاستخراج المحسن للنفط، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب البحث والتطوير. ولتعزيز ودعم شبكات التواصل الهامة هذه، تم إنشاء "مركز التميز" لاستقطاب نخبة المختصين والمهتمين في قطاع النفط والغاز. كذلك تم تصميم برنامج خاص بالتعاون مع أقطاب القطاع لنشر أفضل الممارسات والابتكارات، ونقل هذه المعرفة عبر العديد من الطرق التي تقود في نهاية المطاف إلى تحقيق تغيير كبير في إدارة الأداء".

وسيتم توفير مساحة خاصة بــ "مركز التميز" في "جوتيك" 2019، حيث سيضم ستة مواضيع رئيسية تتعلق بأحدث التطورات في التقنيات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.