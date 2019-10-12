الفرق الرياضية في المنطقة معرضة للخطر، بحسب الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية،...

("ايتوس واير")-- تحث الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية، أكرونيس، الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي على اعطاء الأولوية لأمن وسلامة البيانات، من خلال الاستثمار في حلول الحماية الالكترونية، وخصوصاً في ظل تزايد التهديدات والهجمات الالكترونية.

هنالك العديد من التقارير التي تستمر برسم صورة متشائمة عن كيفية قيام المخترقين الالكترونيين بتصعيد هجماتهم على بعض الشركات الغير مُستعدّة إلكترونيا في منطقة الشرق الاوسط. وتركز الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الالكترونية على المجال الرياضي في المنطقة، ضمن مجالات أخرى، والذي يواجه تهديدات إلكترونية وشيكة يمكن أن تسبب شللاً للفرق وتؤثر سلباً على نتائجها المستقبلية بحسب وجهة نظر الشركة.

وعلّق السيد إسلام شاكر، مدير الحسابات الإقليمي في الشرق الاوسط: " لقد لاحظنا فجوة حقيقية في المجال الرياضي في المنطقة من ناحية الحماية الإلكترونية، ويعد وجود هذه الفجوة أحد أسباب تواجدنا في الإمارات العربية المتحدة خلال أسبوع جيتكس للتقنية للبحث عن شراكات جديدة مع فرق رياضية متعددة لنقدم لهم خبرتنا في مجال الحماية الالكترونية."

وتبعاً لتقرير نشر خلال ندوة للحماية الإلكترونية عقدت في جنوب افريقيا في ابريل من هذا العام، فقد تعرضت الإمارات العربية المتحدة لأكثر من مليون عملية احتيال الكتروني وذلك فقط خلال الربع الأول من عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الابلاغ عما يزيد عن 52,000 هجوم من برمجيات خبيثة في نفس الفترة، مما يسجل ارتفاعاً بنسبة 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2018.

وفي حديثه مع المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات الذين تناقشوا مع خبراء الحماية الالكترونية في أسبوع جيتكس للتقنية الذي اختتم للتو، عبر السيد إسلام شاكر عن مخاوفه بالنسبة إلى المعدل الذي تتعرض فيه الشركات في المنطقة إلى الهجمات الالكترونية.

حيث أضاف مُعلّقاً: " إنّ الإحصائيات التي تتحدث عن كيفية تأثر المنطقة من الهجمات الالكترونية صادمة. هذه التهديدات هي في ارتفاع مستمر ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم الاستعداد وقلة الاستثمار في الحماية الالكترونية من قبل معظم الشركات والفرق الرياضية. تحتاج المنظمات إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل للحماية الالكترونية من خلال دمج الأنظمة المضادة للهجمات الالكترونية لتقوم هذه الأنظمة بحماية البيانات القيمة والمُهمّة ولتضمن عدم التأثير على عملياتها".

تقوم أكرونيس لحلول الحماية الالكترونية بالوصول إلى هدفها عن طريق معالجة الأقسام الخمسة للحماية الالكترونية وهي: السلامة وسهولة الوصول للمعلومات والخصوصية والموثوقية والأمان (SAPAS)

ويضع هذا المنهج مستخدمي حلول أكرونيس في موقع مميز حيث لا يمكنهم الحصول على معلوماتهم بشكل آمن وحسب بل أيضاً يسهل الوصول إليها واستردادها في حال ضياعها.

أكرونيس، والتي تم تأسيسها في سينغافورة عام 2003 وأدرجت في سويسرا عام 2008، هي الشريك الرسمي والداعم للحماية الالكترونية لما يقارب 40 فريقاً على مستوى العالم، ويتضمن ذلك بعض الفرق البارزة من فورميلا إي وفورميلا ون. حصلت الشركة على تمويل جديد بمبلغ 147 مليون دولار من جولدمان ساكس لتقوم بتوسيع عملياتها عالمياً ولتتمكن من الحصول على مكانة اليونيكورن وهو لقب مصرفي يطلق على الشركات الخاصة التي وصلت قيمتها إلى مليار دولار.



توسيع رؤية الحماية الالكترونية

ستكون قمة أكرونيس الالكترونية العالمية، والتي ستعقد من 13 إلى 16 أكتوبر عام 2019 في فندق فونتاين بلو في ميامي، أكبر اجتماع للمطورين، البائعين، مزودي الخدمات، والمختصين بتكنولوجيا المعلومات ممن يتطلعون لتطوير شبكة معارفهم، والتعلم، ومشاركة معرفتهم في الرؤية المشتركة لمستقبل الحماية الالكترونية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://acronis.events/summit2019/

عن أكرونيس

تتصدر Acronis العالم في مجال الحماية الإلكترونية - حيث تقوم بتقديم الحلول الذكية للتحديات المتعلقة بالسلامة وسهولة الوصول للمعلومات والخصوصية والموثوقية والأمان (SAPAS) وذلك من خلال خدمات النسخ الاحتياطي والأمان واستعادة القدرة على العمل بعد الأعطال ومزامنة ملفات المؤسسات ومشاركة الحلول التي تعمل ضمن البيئات السحابية المختلطة. كما وتقوم Acronis بالاستعانة بتقنيات (الذكاء الاصطناعي) AI ومصادقة البيانات المستندة إلى blockchain، بحماية جميع البيانات في أي بيئة كانت؛ سواء افتراضية او على أرض الواقع بما في ذلك التطبيقات الالكترونية عبر الحاسوب والهاتف والبيانات السحابية.

مع 500,000 زبون في القطاع التجاري، و مجتمع قوي على مستوى العالم من مقدمي خدمات أكرونيس و بائعيها و شركائها، تتمتع شركة Acronis بثقة 80% من شركات Fortune 1000 ولديها أكثر من 5 ملايين عميل حول العالم تخدمهم بكل احتراف من مقرها الرئيسي المزدوج في سويسرا وسنغافورة ومكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة حول العالم- لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.acronis.com

المصدر: "ايتوس واير"