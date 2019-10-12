4.2 مليار درهم محفظة > في دبي

تجاوزت محفظة مجموعة "إي إف إس" العالمية لإدارة المرافق 4.2 مليار درهم في العقود التراكمية لتغطي خدماتها مساحة أعمال تصل إلى 44 مليون متر مربع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا، حيث تقدم المجموعة حلولاً شاملة لإدارة المرافق تتألف من أكثر من 75 خدمة من خلال قطاعات أعمال متخصصة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والصناعية، والقطاع العام، وأماكن العمل المتكامل، والتعليم ، وتجارة التجزئة والتطورات متعددة الاستخدامات.

وقد أعلنت المجموعة عن فوزها بعقود تتخطي قيمتها 170 مليون درهم خلال عام 2019، وكان من أبرزها إبرام عقد مع شركة تي بي سي السعودية لتقديم خدمات ل 2714 مدرسة عبر المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعزز هذا المشروع مكانة إي إف إس التي تتخذ من الإمارات العربية مقراً رئيسياً لأعمالها، لتتألف محفظة إي إف إس من عملاء بارزين ومرموقين من الجهات الحكومية وأكثر من 500 عميل من المؤسسات الخاصة.

وضمت مجلة فوربس في تقريرها الأخير هذا العام، مجموعة مرافق "إي إف إس" في قائمة أفضل خمسين شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نالت استحسانا كبيراً من جوائز التقدير لعرضها أفضل الممارسات الصناعية في مجال رعاية العمال، استناداً لسجل مسح إشراك الموظفين السنوي الذي أجرته الشركة علي مستوي عملائها بدرجة مشاركة عالمية شاملة بنسبة 90 ٪، لتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والقوى العاملة.

وتعليقاً على ديناميكيات الشركات والقوي العاملة، صرح طارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: "تواصل إي إف إس بناء مؤسسة مستدامة مع التركيز على رضا العملاء وإسعاد الموظفين للارتقاء بالناتج العام".