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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 12 أكتوبر 2019

بالصور| تحدي Tough Mudder في أبوظبي

عاد تحدي Tough Mudder إلى الإمارات يوم أمس الجمعة بمشاركة عدد كبير من عشاق المغامرة.

وتضمنت دورة العقبات في السباق الذي أقيم في أبوظبي: Black Widow وهي سلسلة من 30 حبلًا مشدودًا فوق الماء، و Leap of Faith، حيث يُطلب من المشاركين القفز وتسلق شبكة من الحبال.

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وتشمل التحديات الأخرى The Mud Mile، وهو سباق يتضمن خوض المتسابقين الذين خنادق ملطخة بالطين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال التي نشرت مجموعة من الصور لهذا الحدث.