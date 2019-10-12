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بالصور| تحدي Tough Mudder في أبوظبي
عاد تحدي Tough Mudder إلى الإمارات يوم أمس الجمعة بمشاركة عدد كبير من عشاق المغامرة.
وتضمنت دورة العقبات في السباق الذي أقيم في أبوظبي: Black Widow وهي سلسلة من 30 حبلًا مشدودًا فوق الماء، و Leap of Faith، حيث يُطلب من المشاركين القفز وتسلق شبكة من الحبال.
وتشمل التحديات الأخرى The Mud Mile، وهو سباق يتضمن خوض المتسابقين الذين خنادق ملطخة بالطين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال التي نشرت مجموعة من الصور لهذا الحدث.
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