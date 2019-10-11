توعية محال «الذهب» بدبي حول الطرق الاحترازية الأمنية

دبي (الاتحاد) وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون والتنسيق الاستراتيجي المشترك بينهما.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وتوحيد محمد طاهر عن مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، المدير العام للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية، ستعقد شرطة دبي ورش عمل يقدمها محاضرون متخصصون، بهدف توعية محال الذهب والمجوهرات حول الطرق الاحترازية الأمنية تجنباً لحوادث السرقة.

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