محمد بن راشد: آبي أحمد صانع حقيقي للسلام

أبوظبي (الاتحاد) بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفخامة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بمناسبـــة فوزه بجائـــزة نوبل للســلام.

ووصف سموه رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه صانع حقيقي للسلام.. ومحب للخير لشعبه وللجميع في القارة الأفريقية. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «نبارك لفخامة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام.. رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام.. ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة أفريقيا.. وهو صديق لدولة الإمارات.. وقريب من قلوب شعبها.. ألف مبروك».

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