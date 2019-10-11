5 خطوات لتفادي تعرض الطلبة لحوادث الدهس

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، سائقي الحافلات المدرسية والطلبة إلى الالتزام بمختلف قوانين السير والمرور المتعلقة بسلامة الطلبة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، لتفادي تعرضهم إلى حوادث الدهس.

وحددت الإدارة 5 خطوات تجنب الطلبة التعرض إلى حوادث الدهس في حال تم الالتزام التام بها من قبلهم، وذلك من خلال اتباع التدابير الوقائية لحمايتهم من الأخطار المختلفة.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إنه مع انطلاق العام الدراسي، تحرص الإدارة على تعزيز السلامة المرورية بين فئة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بتكثيف برامج التوعية الموجهة إلى هذه الشريحة المهمة من أفراد المجتمع، وتخصيص فريق للتوعية يتوجه بتنفيذ الزيارات الميدانية لتنفيذ الحملات والبرامج والأنشطة داخل الحرم المدرسي وغيره من المواقع.

وأكد أن تلك البرامج التوعوية يتم التركيز عليها بالتحديد على فئة الأطفال ممن قد يتعرضون إلى الحوادث المرورية بخلاف غيرهم، بالتحديد حوادث الدهس، من خلال زيادة وعيهم بالثقافة المرورية، وبيان أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور التي تسهم في الحفاظ على سلامة طلبة المؤسسات التعليمية من مخاطر الحوادث، إلى جانب توجيه تلك البرامج إلى أولياء الأمور والهيئات الإدارية والتعليمية والمعنيين بهم.

وأشار إلى أن الفريق التوعوي المختص في «المرور والدوريات» يحرص على طرح مختلف المواضيع التي تعني بالمحافظة على سلامة أبنائنا الطلبة عبر تنظيم المحاضرات والورش والبرامج التدريبية المتعلقة بسلامة الطلبة أثناء التنقل المدرسي عبر استخدام الحافلات المدرسية التي يمكن في حال الإخلال بأحد الاشتراطات، تسببها في تعرض الطلبة إلى المخاطر والحوادث.

وأشار إلى أن هناك 5 خطوات في حال اتباعها ستعمل على الحفاظ على أرواح الطلبة وتأمين تنقلهم المدرسي بكل أمن وأمان، وتتمثل أولى تلك الخطوات في الوجود بوقت كاف في موقع انتظار الحافلة المدرسية وبموقع آمن بعيداً عن وجود وسير المركبات الخاصة لكي يتجنب الطالب الارتباك في حال تأخره عن الوجود في الوقت المناسب، والثانية أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال في أي أمور أخرى أثناء انتظار الحافلة المدرسية.

وذكر الصم النقبي أن الخطوة الثالثة، تتمثل بالجلوس في المقعد المحدد داخل الحافلة المدرسية، وتجنب إصدار الأصوات العالية أو اللعب بداخلها لمنع التشويش على السائق، والرابعة الابتعاد لمسافة كافية بعد النزول من الحافلة المدرسية لكيلا يتعرض الطالب لأي أذى يذكر في حال تحرك الحافلة المدرسية، والخطوة الخامسة والأخيرة التوجه المباشر بعد النزول من الحافلة إلى المنزل وتجنب الانتظار أو العبث بالقرب منها.

وأكد إلى أن هذه الخطوات في حال تم اتباعها، ستعمل على الحفاظ على سلامة الطلبة من خطر التعرض إلى الحوادث المختلفة، وإيجاد مجتمع آمن خال من الحوادث والمخاطر وغيرها، لافتاً إلى أن إدارة المرور والدوريات ستواصل تنفيذ مختلف البرامج الموجهة للطلبة والتي تعنى بسلامتهم وتعزيز ثقافتهم المرورية.