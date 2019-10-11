أمطار على العين وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة

عمر الحلاوي، إبراهيم سليم (العين، أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من مدينة العين، أمس، هطول أمطار غزيرة الشدة مصحوبة بالرعد والبرق، تركزت على مناطق أم غافة، والظاهر وطريق الشاحنات، وملاقط وخطم الشكلة، والظاهر، والمبزرة الخضراء وجبل حفيت، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وبدأ هطول الأمطار عصراً واستمر حتى الثامنة مساء في بعض المناطق، مع انخفاض بمستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، وتراجع واضح لدرجات الحرارة.

في غضون ذلك، استمتع سكان مدينة العين بالأجواء الماطرة التي زينت المدينة الخضراء، ما دفع بعض المواطنين إلى الخروج للمناطق الصحراوية، للتخييم والاستمتاع بالأجواء.

يشار إلى أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد مماثل في طبقات الجو العليا على بعض المناطق الشرقية والداخلية أدى إلى تشكل السحب الركامية أمس واليوم، وأدى لهطول أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة بمناطق مدينة العين.

واتسمت الأجواء عامة بكونها غائماً على بعض المناطق، مع تكون السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية.

وكان الطقس رطباً صباحاً على المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تراوحت سرعتها بين 20 و40 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة، فيما كان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.