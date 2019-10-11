لجنة لمكافحة الظواهر السلبية عبر «التواصل الاجتماعي» بدبي

دبي (الاتحاد) أوصى أعضاء مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع بالتركيز على الظواهر الداخلية على مواقع وبرامج «التواصل الاجتماعي»، بحيث يتم استحداث لجنة من المجلس تعنى بالرد ومكافحة الظواهر السلبية على تلك المواقع والبرامج، وإيجاد الحلول السريعة لها، حفاظاً على التراث والأبناء من فقدان الهوية المجتمعية.

جاء ذلك، خلال ترؤس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس، الاجتماع الثالث لمجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، والتي تضم شخصيات من مختلف قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء من شرطة دبي من العاملين والمتقاعدين.

وفي بداية الاجتماع، رحب اللواء عبدالله خليفة المري بأعضاء مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والمجتمع من خلال العديد من المبادرات المجتمعية المشتركة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

بدوره، حث اللواء متقاعد ناصر عبد الرزاق الرزوقي أعضاء المجلس بإثراء المجلس بالأفكار المتميزة، والأطروحات فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا الأمنية.

وناقش الاجتماع ثلاثة موضوعات، هي قضايا العادات والتقاليد وأثرها على هوية المجتمع على المدى البعيد، وقضايا التجانس السكاني في المجتمع وأثره الأمني على القطاعات المختلفة، ومستقبل الأجيال القادمة وإشكالية الولاء المزدوج.

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