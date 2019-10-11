شرطة أم القيوين ترفض صلحاً مجحفاً

سعيد أحمد (أم القيوين) رفضت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ممثلة في مركز الدعم الاجتماعي، صلحاً مجحفاً تم بين زوج وزوجة من الجنسية الخليجية، على إثر خلاف نشب بينهما، تمثل في رفض الزوج السماح لزوجته بزيارة أمها والخروج من المنزل. ووفقاً للنقيب سيف حميد عدران، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة أم القيوين، فإنه تمت محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، حيث حدد الزوج 7 طلبات فيما تمسكت الزوجة بطلب وحيد هو رؤية أمها، وهو ما قوبل بالرفض من الزوج، مدعياً أن زيارتها لأهلها سبب معظم مشاكلهم. وإزاء إصرار الزوج تنازلت الزوجة عن طلبها في رؤية أمها، غير أنه بعرض الموقف النهائي للطرفين على مركز الدعم الاجتماعي، رفض الأخير ما توصل إليه الطرفان، استناداً إلى رفض الصلح القائم على تحقيق رغبة الزوج وحرمان الزوجة من أبسط حقوقها في رؤية والدتها.

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