مؤتمر دولي للطوارئ في أبوظبي 14 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم «شرطة أبوظبي» المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ 2019، والذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار «مواجهة تحديات الطوارئ من أجل مجتمع آمن ومتسامح».

وأوضح العميد زايد محمد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة، بقطاع العمليات المركزية، أن المؤتمر سيناقش أفضل التجارب والمستجدات الجديدة في مجال الطوارئ والممارسات العالمية في ثماني جلسات هي البحث والإنقاذ، واستمرارية الأعمال، وتحليل البيانات، وتخطيط الطوارئ والقيادة، والمواد الخطرة، والدعم اللوجستي، والتحصين النفسي، والتدخل السريع.

وأفاد بأنه سيتم احتساب ساعات معتمدة «تعليم طبي مستمر» لحضور المؤتمر من كلية الجراحين البريطانية، ودائرة الصحة -أبوظبي، ويعكس أهمية وقيمة المؤتمر العلمية في مناقشة مستجدات وموضوعات طب الطوارئ ضمن المنظومة العالمية والشراكة في تبادل الخبرات والمعلومات.

وتتناول الجلسات موضوعات الطوارئ والتسامح والدروس المستفادة من تجربة إيرلندا الشمالية، والفرز الطبي في الحوادث ذات الإصابات المتعددة، والاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات، ودور الشراكة التكتيكية في إدارة الأحداث، والمواد الخطرة، وبناء القدرات لفرق الطوارئ، وانتقاء طواقم الطوارئ واللياقة النفسية، والطوارئ والقصوى.

كما يتطرق إلى موضوعات الدروس المستفادة من الأحداث الكبرى في بريطانيا، والتجربة الكورية في التعامل مع المواد الخطرة، والإسعاف الجوي.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضان للشركات، ويتضمن أحدهما الآليات الحديثة التي يتم استخدامها في مجال الطوارئ، والآخر يعرض الآليات والمعدات التخصصية المستخدمة في عمل مديرية الطوارئ والسلامة العامة.

ويشارك في المؤتمر خبراء وأساتذة من جامعات تورنتو في كندا، ويال الأميركية، ويورك، والستر، ونورث امبريا من بريطانيا، وميسي من نيوزلندا.