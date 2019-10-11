حمدان بن زايد: حريصون على رفاهية المواطنين

الظفرة (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات المواطنين، فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها، وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع ومستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

وأشار سموه إلى أن المشاريع في مختلف القطاعات تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة، وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

جاء ذلك، خلال الجولة التي قام بها سموه لعدد من مشاريع البنية التحتية للأراضي السكنية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، والتي يتم تنفيذها من قبل شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بتكلفة تبلغ نحو 650 مليون درهم.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود الجهات والشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة والتي تخدم الجهات الحكومية، كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية، وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.

واستمع سموه من المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة «مساندة» إلى شرح حول تلك المشاريع، والتي تتضمن إنشاء وتصميم الطرق الداخلية، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، وتنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسة وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى، مثل إنشاء شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وشبكات مياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية وشبكات الري وفوهات مكافحة الحريق وكابلات الطاقة ومحطات الكهرباء، وعبارات الاتصالات وأرصفة المشاة ومواقف السيارات وغيرها.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أعمال مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في حوض غرب 3 في مدينة زايد، ويشمل إعادة تأهيل البنية التحتية لـ 100 قطعة أرض سكنية قديمة، بجانب إعادة تصميم واعتماد المخطط العام الجديد ليشمل 13 قطعة أرض مخصصة لمبان سكنية وقطعة أرض تجارية واحدة.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من المواطنين في مدينة زايد في إطار حرص سموه على التواصل معهم والاطلاع على أحوالهم عن قرب.

فقد زار سموه كلاً من محمد علي بن رصاص المنصوري، وحمد خميس بن ذيبان المنصوري ومحمد زايد المنصوري، وذلك في منازلهم بمدينة زايد.

ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم وأفراد أسرهم وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.