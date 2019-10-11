إنارة مجموعة من الطرق في عجمان

عجمان (وام) أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بدء أعمال توصيل التيار الكهربائي لإنارة مجموعة من الطرق تشمل شارع الشيخ محمد بن راشد وشارع فاطمة بنت مبارك، وشارع الشيخ عبدالله بن راشد، وشارع الرقايب وشارع السلام، وشارع عجمان الدائري وشارع جدة وشارع الحميدية، بالإضافة لشارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، ويبلغ مجموع أطوالها 36 كم. وقالت الدائرة إنها بدأت، أمس، في تشغيل الإنارة، وسيتم الانتهاء من تشغيل الطرق المذكورة كافة خلال أسبوعين.

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