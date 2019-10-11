حافلتان لنقل طلاب مدرسة نائية في جنوب تايلاند

دبي (وام) أهدت هيئة الطرق والمواصلات حافلتين لنقل طلاب مدرسة نائية في جنوب مملكة تايلاند، وذلك بالتعاون مع جمعية دار البر، في إطار مبادرة المساهمات العالمية المندرجة ضمن «محفظة الهيئة للخير».

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس اللجنة العليا لمحفظة هيئة الطرق والمواصلات للخير في الهيئة: إن إهداء الحافلتين جاء بغرض تقديم الدعم والمساعدة في استكمال الطلاب مسيرتهم التعليمية.

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