حملة توعية لطلبة مدارس دبي حول الطيور المهاجرة

دبي (وام)

تحتفل بلدية دبي باليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف 12 أكتوبر من كل عام، حيث ستقيم اليوم مهرجاناً خاصاً لهذا الحدث بمشاركة وحضور طلبة المدارس والجمهور والمهتمين بعالم الطيور المهاجرة.

ويتضمن المهرجان العديد من الورش التعليمية التثقيفية المتعلقة بالحدث لمدة خمسة أيام بهدف تثقيف وتشجيع وتوعية الجمهور بأهمية حماية الطيور ومدى ارتباطها بحماية البيئة والمحميات، وذلك في إطار دور البلدية وسعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية في الإمارة، وريادتها في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

وتتناول برامج التوعية والورش مدى أهمية الطيور المهاجرة وأنواعها المختلفة، والتهديدات التي تواجهها وكيف يمكن التخفيف منها، ويتم التناول بطريقة مبسطة وشائقة وجذابة لطلبة المدارس بهدف زيادة الوعي.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي: إن التوعية باليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل أداةً فعّالة للمساهمة في رفع مستوى الوعي بشأن التهديدات التي تواجهها الطيور المهاجرة وأهميتها وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.

وأضافت، إن اهتمام بلدية دبي بالطيور المهاجرة يأتي ضمن أولويات العمل البيئي للدولة بشكل عام وبإمارة دبي بشكل خاص، موضحة أن «كل المدن التي ترتادها أنواع الطيور المهاجرة تتحمل مسؤولية استضافتها وتوفير بيئة سليمة لها وحمايتها، حيث إن مستقبل الطيور مهم ليس فقط للحياة الفطرية، ولكن أيضا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمدن».

وأشارت إلى أن إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام تمثل موطناً رئيساً للعديد من الطيور المهاجرة بسبب توفر الملاذ الآمن لهذه الطيور أثناء هجرتها، كما تمثل الدولة إحدى الاستراحات المفضلة لدى الكثير من الطيور المهاجرة بسبب وفرة مصادر الغذاء وتوفر المحميات الطبيعية داخل الدولة، إلى جانب اعتبار المياه الضحلة الساحلية والممرات المائية الداخلية وأشجار القرم والمستنقعات المالحة من العناصر الأساسية المهمة للطيور التي تهرب من المناطق الجليدية المتجمدة.