الشارقة (الاتحاد) بدأت فعاليات وأنشطة معرض «سلامتي مسؤوليتي» في الجامعة القاسمية والذي تنظمه الجامعة القاسمية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة رافد لحلول المركبات بهدف نشر الوعي والثقافة المرورية بين الطالبات.

وتم افتتاح المعرض الذي أقيم بكليات الطالبات بالجامعة بحضور الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وحضور ممثلين عن الجهات المشاركة والمدربين والمحاضرين بجانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة والكوادر الوظيفية والطالبات.

وجرى خلال المعرض تقديم العديد من النصائح والشروح واستعراض تجارب القيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة وشركة رافد لحلول المركبات وكلهم من ذوي الخبرة في هذا المجال إضافة إلى التطرق لأبرز الحقائق والأرقام في مجال السلامة المرورية.

كما قدم المختصون من الجهات الثلاث عروضاً مرئية تم خلالها التعريف بآليات العمل المتبعة في تحقيق السلامة المرورية وعرض التجارب في هذا المجال لتنمية ونشر الوعي والثقافة المرورية وسط شريحة الطالبات وإكسابهن سلوكيات مرورية سليمة حفاظاً على سلامتهن.

وعكست فعاليات المعرض الذي يعد من الفعاليات الأبرز تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين جميع أطراف المعادلة المرورية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضبط أمن الطرق وغرس مفهوم الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع ورفع مستوى معدل السلامة المرورية بين شريحة الطلبة.

وقدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة شرحاً حول التقنيات المتطورة في سيارات الإنجاد من خلال توفير سيارة في المعرض بجانب عرض أنواع الرادارات وأنواع المخالفات وعرض أفلام وثائقية عن الحوادث الناجمة عن الهواتف.

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