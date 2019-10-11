جولة تعريفية للقائمين على دور العبادة والمنشآت الأهلية إلى خيمة «لحظات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع، جولة تعريفية للقائمين على دور العبادة لغير المسلمين والقائمة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأهلية العاملة في الإمارة، إلى خيمة المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية في العاصمة والمستمرة على مدار العام الجاري.

وتعد «لحظات أبوظبي» واحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بميزانية 50 مليار درهم، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.

وجاءت الجولة التعريفية بهدف تعريفهم بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي ستتضمنها «لحظات أبوظبي»، والتي ستنطلق رسمياً اعتباراً من 17 أكتوبر، في خمس مناطق رئيسة في أبوظبي، وهي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة «داون تاون».

وشهد الجولة سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، إضافة إلى القائمين على دور العبادة لغير المسلمين والمنشآت الأهلية وأفراد عائلاتهم، إذ جاءت الزيارة في أجواء عائلية مفعمة بالإيجابية والسعادة، رسمت روح التآلف والاندماج بين كافة الحضور.

وأكد سلطان الظاهري، أن الجولة تأتي بهدف التأكيد على المكانة التي تحظى بها كافة شرائح وأطياف المجتمع، مهما اختلفت دياناتهم وجنسياتهم وثقافاتهم، وأن المبادرة تم إطلاقها، احتفاءً بالتنوّع الثقافي والاجتماعي في إمارة أبوظبي، وتعزيزاً لنسيج المجتمع الواحد بين الأفراد كافة.

وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع دور العبادة لغير المسلمين، لاسيما بعد تسليمهم الرخص بشكل رسمي في أواخر سبتمبر الماضي، إذ باتت هذه الصروح التاريخية شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة، تبث مفاهيم التسامح والتآلف والتآزر بين مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الظاهري، إلى أن «لحظات أبوظبي» شكلت مفهوماً جديداً للأنشطة المجتمعية، إذ تم الأخذ بالاعتبار خصوصية كل منطقة والشرائح المستهدفة فيها، ما مكّن الدائرة من تصميم فعاليات وأنشطة تراعي في مضمونها التوزيع الديموغرافي لدى سكان كل منطقة.

وتم خلال الجولة تعريف القائمين على دور العبادة والمنشآت الأهلية وأفراد عائلاتهم، بمختلف الأنشطة والفعاليات التي تتضمنها كل منطقة.

ويمكن للجمهور زيارة خيمة «لحظات أبوظبي»، والتعرف على طبيعة الفعّاليات التي تتضمنها المبادرة، إذ تفتح الخيمة أبوابها من الساعة 4 وحتى منتصف الليل. إذ تضم الخيمة منصة تفاعلية مصممة خصيصاً لتسليط الضوء على المناطق الخمس وأبرز الفعاليات والبرامج التي سيحظى بها المجتمع.