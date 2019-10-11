الامارات | هزاع المنصوري يعود غداً إلى أرض الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يعود غداً إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري سيعود، غداً (السبت)، إلى أرض الوطن، من العاصمة الروسية موسكو، عقب مهمة علمية ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.
ولفت المركز إلى أنه سيرافق المنصوري في رحلة عودته كل من زميله رائد الفضاء سلطان النيادي، وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، والمدير العام للمركز، يوسف الشيباني.
ويعود هزاع المنصوري إلى دولة الإمارات بعد أن أتم بنجاح مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية واستكمل الفحوصات والدراسات الطبية المقررة لهذه المهمة.
وخضع "المنصوري" بعد عودته إلى الأرض، وخلال الفترة الماضية، لمجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين، وبمتابعة الدكتورة حنان السويدي، طبيب رواد الفضاء، في مركز "يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء"، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان، والتي تجرى للمرة الأولى على إنسان من المنطقة العربية.
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