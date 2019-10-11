عرض مُغري للأميرة هيا

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن عرض مُغرِ قُدمها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لزوجته الأميرة هيا بن الحسين، من أجل إعادة أولاده إلى الإمارات.

ووفقاً لصحيفة " القدس العربي"، فإن العرض وصل للأميرة هيا عبر الرسائل النصية القصيرة لكنها رفضت التعاطي معها، وتشمل "شيك على بياض" لأي مبلغ مالي تطلبه، وضمانات تسمح لها برؤية أطفالها في دبي متى تشاء.

وكان رد الأميرة هيا بأن أمومتها وحضانتها لأطفالها في مكان آمن "ليست للبيع".

ويمثل انتقال القضية المرفوعة في القضاء البريطاني إلى مرحلته الثانية، فشلا للرهان على التفاوض والحل السلمي للمشكلة.

المصدر: عربي21